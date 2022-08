Hazánkkal együtt hat országból érkeztek az ifjakból álló csapatok a hétfőn elstartolt Grassroots Gyermekotthonok Labdarúgó Európa Kupájának hagyományosan Kecskeméten megrendezett döntőjére. Hazánkat hét csapat, Mónosbél, Somogyvár, Debrecen, Tolcsva, Komádi, Tiszakürt és a Kelebia Nevelőszülői Hálózat képviseli, valamint Horvátországból, Romániából, Szlovákiából és Szerbiából érkeztek csapatok. Az ötödik külföldi válogatott Ukrajna csapata, a háborús helyzet miatt meghívást kapott a kecskeméti önkormányzat által befogadott ukrajnai menekült fiatalokból álló futballcsapat is. A csapatok a kecskeméti Atlétikai Centrum gyepén mérkőznek meg egymással, az UEFA szabályainak megfelelően.

A győztesnek járó kupa mellett különdíjat kap a gólkirály, a legjobb játékos és kapus is.

Az eseményt az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány szervezi, a rendezvény mottója: A foci mindenkié! A torna 21 éve pár száz gyerekkel, regionális szinten indult, amihez az idő múlásával egyre több gyermekotthon csatlakozott, így országossá, majd nemzetközivé nőtte ki magát.

A megnyitón elsőként dr. Salacz László országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, melyben emlékeztetett, hogy a magyar válogatott futballsikereivel telt a nyár, hiszen megvertük a német válogatottat és az angolt is itthon, majd idegenben is, valamint a Kecskeméti TE bejutott az NB I.-be. Christiano Ronaldot idézte, aki azt mondta: a futballban nincs lehetetlen. Mint fogalmazott, ez lehetne az esemény jelmondata is. Köszönetet mondott a szervező alapítványnak és elnökének, Radics Kálmánnak és munkatársainak, akik évről évre a lehetetlent nem ismerve szervezik meg a tornát mindenki örömére, majd megköszönte a támogatók és a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) segítségét.