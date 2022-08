Horváth Lászlóné Terike, a Városi Civil Kerekasztal delegáltja, a Gombász- és Gyógynövényklub vezetője szervezte meg a tekeversenyt. Terike jól ismert a sportág iránt érdeklődők körében, hiszen egykoron a MÁV tekecsapatát erősítette, mely NB I.-ben, NB II.-ben is játszott.

– Rövid idő alatt sikerült megszerveznem a versenyt, melyre ennek ellenére is szép számban jelentkeztek a Városi Civil Kerekasztal szervezetei. Egyéniben és csapatban is megmérethették magukat a tagok, összesen 39-en. Rajtuk kívül több szurkoló is részt vett az eseményen. A versenyt Csitári István irányította – jegyezte meg Horváth Lászlóné.

Négy kerekasztal, a Fenntartható Fejlődés, a Hagyományőrző, a Közművelődési és Ismeretterjesztési, valamint a Nyugdíjas kerekasztal nyolc szervezetének tagjai mérkőztek meg egymással. A Fenntartható Fejlődés részéről a Magyar Agrár-környezetgazdálkodás Egyesület, a Hagyományőrzőktől a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre, a Közművelődési és Ismeretterjesztésiektől a Gombászklub-Gyógynövényklub, valamint a Médium Filmklub indult. A legtöbben a Nyugdíjas kerekasztaltól érkeztek, ott volt a Hírös Város Klub, a Műkertvárosi Nyugdíjas Klub, a Szenior Örömtánc Klub és a Szent László nyugdíjas Egyesület.

– A verseny nagyon jó hangulattal vette kezdetét. Tagtársaim, a Gombász- és Gyógynövényklub tagjai előkészítették az ebédhez az alapanyagokat, melyet később szakácsunk, Tóth István vezetésével megfőztek. A nagy melegben ásványvízzel is kedveskedtünk a résztvevőknek. A versenyzők nagy része először vagy keveset gurított életében. Ennek ellenére fegyelmezetten folyt a verseny, mely délre befejeződött. A finom, gazdagon elkészített paprikás krumpli elfogyasztása után következett az eredményhirdetés. Úgy vélem, és a visszajelzések is arra utalnak, mindenki nagyszerűen érezte magát és kellemes élményekkel távozott.

Több szervezetben felmerült, legyen folytatás. A rendezvényt évenként megismételjük. Szóba került az is, hogy kisebb létszámmal havonta akár több napon is lehetne majd gurítani, melyre a lehetőséget is megkaptuk, most már csak élni kell vele

– tette hozzá Horváthné.