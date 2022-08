A KTE védője már korábban is említette, hogy 9 percet kell játszani az élvonalban ahhoz, hogy egy régi ígéretét valóra váltsa. Korábbi csapattársával, Vida Gergellyel ugratták mindig egymást, akinek annak idején 8 minutum jutott Diósgyőrben.

– Nagyon régi történet ez már, még a Tisza Volánban futballoztunk együtt Szegeden. Geri akkor tér vissza hozzánk Miskolcról, a Diósgyőrtől, ahol bemutatkozhatott az NB I.-ben, ő 8 percet kapott. Nagyon jóba lettünk, és ez nem is fogadás volt köztünk, inkább csak egy kis zrika, hogy egyszer mindenképpen túl fogom szárnyalni a teljesítményét. Természetesen hazudnék, ha azt mondanám, hogy számítottam rá mondjuk két-három éve az NB III.-ban, hogy ez még sikerül, de így gy még boldogabb vagyok viszont – mondta Grünvald Attila.

A kecskeméti játékos elmondása szerint a rajt előtti utolsó héten kezdte elhinni, hogy megvalósul a régi álom, hiszen akkor már egyértelműen látszott, hogy a kezdőcsapat tagja lesz a Vasas ellen.

– Az utolsó héten kezdtem el én is érezni azt, hogy összejön a várva várt pillanat. Akkor már egyre inkább úgy tűnt, hogy én fogok kezdeni a Vasas ellen.

Nagyon sok gratuláció érkezett, akár olyanoktól is, akikkel már nagyon régen nem beszéltem. Ez természetesen nagyon jól is esett, felemelő érzés a debütálás és ez a sok gratuláció is. Szeretnék most már minél több mérkőzésen játszani, de a legfontosabb, hogy megszerezzük a lehető leghamarabb első győzelmünket is – tette hozzá Grünvald Attila.

A KTE szombaton 20 órás kezdéssel a Debrecen vendége lesz, Grünvald szerint ott sem kell megijedniük az ellenféltől.

– Ugyanez a szellemiség kell, továbbra sem szabad senkitől sem megijednünk, hiába vannak a túloldalon akár olyan játékosok, akik sokkal több élvonalbeli rutinnal rendelkeznek. Bátor játékkal nem lehet problémánk, akkor ez a csapat bárkit meg tud lepni. A Vasas ellen csapatként, egymásért küzdve szereztünk pontot, erre szombaton is szükség lesz. A nyitányon megmutattok, hogy tíz emberrel is van tartásunk, tudunk harcolni, ezt kell tovább vinnünk magunkkal Debrecenbe is – zárta gondolatait a védő.