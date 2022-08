Gréczi Márton igazi labdarúgó famíliában nőtt fel, hiszen édesapja, idősebb Gréczi Gábor annak idején a magyar korosztályos válogatottakat is végig járta, míg bátyja, ifjabb Gréczi Gábor a Kecskeméti TE színeiben lett NB I.-es játékos. Marci tehetségére szintén korán felfigyeltek az izsáki utánpótlásban, ahonnan 2011-ben került a KTE-hez. Számolatlanul lőtte a gólokat a korosztályos csapatokban, és bekerült az U15-ös utánpótlás válogatottba is, nem meglepő módon 2018-ban le is csapott rá az MTK. A kék-fehéreknél mutatkozhatott be a felnőttek között, a tartalékok között rögtön kétszer volt eredményes első meccsein, majd bemutatkozhatott a nagyok között is, akkor az NB II.-ben a 2017/2018-as szezonban.

2018 nyarán az MTK egy évre kölcsönadta a Tiszakécskének, ahol éppen Szabó István keze alatt dolgozhatott a másodosztályban. A felnőttek közt első teljes idényében 18 mérkőzésen egy gólt szerzett, majd a Békéscsaba vásárolta meg, ahol 28 tétmérkőzésen már 6 gól és 4 gólpassz került a neve mellé. 2020 nyarán igazolt Szegedre, ahol első idényében 24 találkozón egyszer talált be, a tavaly negyedik helyig menetelő együttesben azonban 32 fellépésén 2 gól mellett 7 gólpasszt ért el. Gréczi egyik nagy erénye robbanékonysága, illeti gyorsasága, amivel tovább bővítheti a KTE lehetőségeit.

A 22 esztendős támadó természetesen szép emlékekkel tér vissza Kecskemétre, és izgatottan várja, hogy nevelő egyesületében mutatkozhasson be az NB I.-ben, ami gyerekkori vágya volt.

– Bács-Kiskun megyei gyerekként hatalmas megtiszteltetés és élmény számomra, hogy remélhetőleg itt mutatkozhatok be az NB I.-ben.

Itt születtem, itt futballoztam az utánpótlásban, így egy álmom válhat valóra ezzel. Ismerős a környezet minden szempontból számomra, Varga Bencével és Pejovics Danilóval Szegeden játszottam együtt, Banó-Szabó Bencét és Szalai Gabit a kecskeméti utánpótlásból ismerem jól, Szuhodovszki Somát pedig az MTK-ból. Támadóként gólokkal és gólpasszokkal tudom leginkább segíteni a csapatot, de természetesen a közös cél, a bennmaradás a legfontosabb. Bátyám is ellátott természetesen tanácsokkal, hiszen neki már van múltja az NB I.-ben a KTE-vel, de a személyes célom az, hogy mérkőzések és gólok számában túl tudjam szárnyalni, úgyhogy garantáltan menni fog a zrika köztünk. Három kemény mérkőzés vár ránk most egy hét alatt, a ZTE, a Fehérvár és a Paks ellen. Jó lenne természetesen minél több pontot szerezni. Hazai pályán hagyományosan nagyon erős klub a KTE, de Fehérvárról is jó lenne egy szép eredménnyel távozni – mondta Gréczi Márton.