A Iustitia Egyesület Jazzfőváros futás és Zenés váltófutás megnevezéssel rendez két futóversenyt is szombaton, a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, a Jazzfőváros rendezvény részeként. Előbbi 10 órakor, utóbbi pedig 11 óra 30 perckor rajtol el. A Jazzfőváros futáson résztvevők 2300 méteres távot teljesítenek, a Zenés váltófutás egy igazi bulifutás hangszertokokkal, hangszerekkel négy fős váltócsapatok (családok, baráti társaságok) részére, a célbaérkezéskor zenére. Mind a két számra péntek este 20 óráig jelentkezni a Iustitia egyesület honlapján, de a helyszínen is elfogadják a nevezéseket. Amellett, hogy a jelentkezők futhatnak egy jót, ingyenes belépőt is kapnak Jazzfőváros szombati programjára.