A bajnoki szünetben rendre terjednek szóbeszédek, pletykák, nem történt ez másként az idén nyáron sem. Minden holt időszakban vannak slágertémák, illetve vannak sztárjai a szóbeszédeknek. Az idei nyár egyik slágere a Kalocsa lett. A legszélsőségesebb vélemények – ha nem is szó szerinti, de képletes értelemben mindenképpen – már beszántva látták az egyesületet a pályájával együtt. Nyár derekán sokan Miskén látták materializálódni a csapatot játékosedzőjével, Kohány Balázzsal együtt, ez azonban minden bizonnyal csak délibáb volt. Azóta ugyanis a csapat elkezdte a felkészülést, tehát nem csak nevezett a bajnokságba, hanem már dolgozik is a Kalocsa, ám aki még ezek alapján sem hiszi, hogy lesz Kalocsa a 2022/23-as idényben is, az járjon utána, most vasárnap délután megteheti.

Fővárosi ellenfelet kapott a Kalocsa, nem is akármilyet, hiszen a BLSZ első osztályában a 6. helyen végzett Testvériség Újpalota a mögöttünk álló évben egészen a kupadöntőig jutott.

– Július 12-én kezdtük meg a felkészülést – nyilatkozta Kohány Balázs, a paprikavárosiak játékos-edzője. – Többen is távoztak a nyáron, Nagy Márk, Szalánczi Gergő, Knap Tamás, Rakiás Milán,Tamás Benjámin és Szabó Valentin. Érkezőink is vannak, nálunk folytatja Busa Dávid és Monori Martin, ők Bátáyról érkeztek, hazatért még Homokmégyről Pirisi Raul, Géderlakról Nádasdi Gergő, Foktőről pedig Farkas Szabolcs és Lakatos-Lengyel Márton. A két névsor alighanem beszédesen árulkodik a jelenlegi játékos-politikánkról: a vidékiek távoztak, és kalocsai kötődésű, kalocsai helyi lakos játékosokat hoztunk vissza. Az elmúlt hétvégén Bátaszéken vettünk részt egy négycsapatos tornán. A viadal – amelyen egy győzelmet szereztünk egyszer pedig kikaptunk – jól szolgálta a felkészülést, a lényeg ugyanis az volt, hogy meccsterhelést adjak a játékosaimnak. A kupaellenfelünkkel kapcsolatban természetesen igyekeztünk tájékozódni. A Budapesti első osztályban szereplő Testvériség tavasszal a Pest megyei kupadöntő egyik résztvevője volt. Beszereztünk róluk videókat, minden rendelkezésünkre álló eszközzel igyekeztünk őket feltérképezni. Ezekre természetesen száz százalékig nem lehet támaszkodni, hiszen a nyáron náluk is sok változás történhetett, az azonban nyilvánvaló, hogy nehéz meccs vár ránk vasárnap. De az újjáalakult, fiatal csapatunk mindent el fog követni a továbbjutás érdekében. Fontos lenne, hogy ott legyünk a kupában az ország legjobb hatvannégy csapata között, de nagyon nem mindegy az sem, hogy az MLSZ anyagilag is jutalmazza azokat, akik az első körön továbblépnek. Márpedig nekünk a továbbjutásért járó összegre is nagy szükségünk lenne.