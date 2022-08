Hosszú felkészülésen van túl a kecskeméti együttes, amire szükség is volt azok után, hogy szinte a teljes keret és a szakmai stáb is átalakult. Sok edzőmeccset játszott a gárda, ezekben vegyesen voltak sikerek és vereségek is, de a főn hangsúly természetesen azon volt, hogy minél inkább összeszokjon ez a teljesen új gárda. Tóth Norbert örült volna, ha több idejük van erre, de pozitívum, hogy a sérülések nem hátráltatták a munkájukat,

– Elég jó kis felkészülésen vagyunk túl, mely során rengeteg edzőmérkőzést játszottunk. Ezeken megmutatkoztak a csapat erősségei, a pozitívumok is, de teljesen természetes módon a hiányosságok is – foglalta össze röviden a nyári munkát Tóth Norbert, a Kecskeméti TE-Piroska Szörp vezetőedzője. – Próbáljuk rendezni a sorokat, de több idő kellett volna még, hogy ezek a játékosok igazán összeszokjanak, illetve látható legyen számomra is, hogy milyen összetétel a legideálisabb a csapatnak. Ezt igyekeztünk a lehető leghamarabb megtalálni így.

Annak örülök, hogy sérülések nélkül lezajlott a felkészülés, ugyanis nem vagyunk sokan. Ezen a héten már ráfordultunk a bajnoki rajtra is.

A Kecskemét kerete gyakorlatilag véglegessé vált, hírmondónak egy nagyon szűk maggal Forgács Tamás és Horváth Andor maradt például a csapattal a kiesés után. Nekik vezérré kell válniuk ebben az idényben, hiszen nagyon alacsony lesz a KTE átlagéletkora. Átigazolásokat már nem tervez a klub, igaz, kettős engedéllyel rendelkezőkkel még kiegészülhetnek a szezon során.

– A keretünk véglegessé vált, illetve válik majd. Új játékosok már nem érkeztek az eredetileg kialakított kerethez képest, maximum kettős igazolással rendelkező játékosok érkezhetnek még, de ennek a formája még nem teljesen tisztázott. Megvannak a nevek, de még egyeztetést alatt állnak a továbbiak – tette hozzá Tóth Norbert.

Az NB I./B nyáron átalakult, megszűnt a keleti és a nyugati csoport, helyette egy 16 csapatos, kifejezetten erős bajnokság indul el hétvégén.

Mindenki próbált erősíteni, igazolni ennek megfelelően, emiatt is nagyon keveset lehet előzetesen tudni az erőviszonyokról. Tóth Norbert szerint két csapat tűnik már most erősnek, a többiek kapcsán később tisztulhat a kép.

– Egyelőre sötét lónak számít szinte mindenki. Átigazolásokat figyelve talán az Eger és a Tata tűnik kifejezetten masszívnak, előbbi tavaly még szintén az NB I.-ben szerepelt, utóbbi pedig bejutott tavaly a felsőházba. Ez a két klub mindenképpen erősnek tűnik, de a többi klubnál is hatalmas játékosvándorlás volt. Kérdés, hogyan tudtak ezek a játékosok beilleszkedni, illetve milyen összetételben játszanak majd – mondta a Kecskemét trénere.

Pénteken az Ózd ellen kezdi meg hazai pályán a bajnoki küzdelmeket a Kecskemét, és természetesen szeretnék eredményesen indítani a szezont. Tóth Norbert már nyár eleji székfoglalójában elmondta, hogy ebben az idényben az elsődleges céljuk a bennmaradás lesz, ami egy hosszabb távon zajló csapatépítés első lépése lehet, mondhatni a tanulófázis ennek a fiatal gárdának. A cél eléréséhez mindenkinek a maximumot kell kiadnia magából, ebben az esetben már az Ózd ellen is jó eséllyel kezdhetik el a pontok gyűjtögetését.

– Azt mondtam a fiúknak, hogy minden mérkőzésen úgy kell kimenni a pályára, hogy bizonyítani akarnak. Fiatal csapatunk van, itt mindenkinek hatalmas lehetőség az, hogy már most meghatározó ember lehet egy NB I./B-s klubban. Ezt így is kell felfogni, fel kell szántani a pályát otthon és idegenben egyaránt. Az Ózd egy mumusnak számított pályafutásom során mindig, kellemetlen ellenfél abszolút. Tavaly bejutottak a felsőházba, ahol alaposan megtizedelve, fiatal játékosokkal szerepeltek, ehhez a kerethez érkezett nyáron egy-egy erősítés. Én azt várom, hogy egy agresszív védekezéssel, egy bátrabb támadójátékkal meg tudjuk lepni őket, hogyha nem is az elején, de a végén felénk volt billen a mérkőzés. Nem lesz egyszerű, mert az Ózdot sem alkotják rossz játékosok, de mindent megteszünk azért, hogy elkezdjük gyűjtögetni a pontokat – zárta gondolatait Tóth Norbert.

Az Ózd elleni szezonnyitó pénteken 19 órakor kezdődik a kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban.