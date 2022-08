A Kaskantyú focicsapata minden évben meghatározó együttes a megyei futballban. Az elmúlt tavasszal, nagy fordulatot vett a csapat, ugyanis több magasabb osztálybéli futballistát igazoltak. Ez meg is mutatkozott ugyanis rendkívül jó tavaszi eredményt értek el. Virág Tibor edző nagyon elégedett volt együttese tavaszi mutatójával.

– Az őszi eredmények nem igazán jöttek, ugyanis nagyon kevesen voltunk nem úgy mentünk el a mérkőzésekre, ahogy szeretettük volna. A tavasszal nagy változáson ment át a csapat. Megbeszéltük támogatóinkkal illetve Makó Zsolt edzőtársammal, hogy építünk egy teljesen új gárdát. Nyolc-tíz játékos került hozzánk, főként Dunaújváros mellől, de a környékbeli klubokból is tudtunk igazolni.

Az együttes augusztus elején kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. Kaskantyún már évek óta hagyomány, hogy az edzések helyett mindig edzőmérkőzést játszanak. Ezen a szokáson is változtattak idén.

– Augusztus negyedikén, csütörtökön megtartottuk az első edzést Kiskőrösön. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Kiskőrös csapatával és mindig beengednek minket a pályájukra edzeni, ezúton is köszönjük nekik. Azonban a vasárnapi edzőmérkőzésünk elmaradt, ugyanis a Tázlár csapata nem tudott kiállni. Az elmúlt hétvégén a Kecel Seniorral játszottunk. A következő hétvégét tekintjük a bajnoki főpróbának, ahol majd a Kecel II. látogat hozzánk.

A mester beszámolt a keretben történő változásokról is.

– A legnagyobb erősítésünk az, hogy a keret kilencven százaléka együtt maradt. Lengvári Szabolcs távozott, ő a Kiskőrös II.-ben folytatja pályafutást. Azonban érkezett hozzánk Györgye Dávid és Patai Denisz két kiskőrösi fiatal, ők az elmúlt idényben Tabdin futballoztak, Lasztovicza Ákos jött Csengődről, Heftner Richárd Vajtáról érkezett a Fejér megyei másodosztály bajnok csaptából igazolt hozzánk, illetve Kovács Dorián, aki a Harta együttesét erősítette az elmúlt szezonban.

A tréner kitért arra is, hogy mi volt a játékoskoncepciójuk a nyár folyamán.

– Amint már említettem a cél az volt, hogy egyben maradjunk. Örülök nagyon, hogy sikerült erősíteni a csapatunkat. Minden posztra van két hasonló képességű labdarúgónk. Tavasszal a játékunk jó volt, azonban sokszor volt olyan, hogy kevesen voltunk rövid volt a padunk, ezt szeretnénk elkerülni idén. Hogyha a padról minőségi játékosok tudnak beszállni, akkor azzal simán meg lehet nyerni egy adott bajnokit.

Az idei évben nagyon erős bajnokság veszi kezdetét, ugyanis két új csapat is lesz a megye három közép csoportjában. Virág Tibor edző elmondta, hogy bikaerős bajnokság elé néznek, de úgy gondolja ez előnyére válik csaptának.

– Megmondom nyíltan, hogy én nem örülök a Kunfehértó átjövetelének és többen nem is értettük ennek okát. Az Izsák együttesének viszont nagyon is örültünk, ugyanis jó kapcsolatot ápolunk velük, télen is négy játékos ment hozzájuk. Szerintem tizenöt éve nem volt ilyen erős ez a csoport, mint most. Továbbá nagyon tetszik, hogy nem játszhat le csak két megyei elsőosztályú labdarúgó. A kisebb csapatoknak nehéz dolga lesz, ha ott akar lenni a dobogó körül. Akár nekünk, de akár egy Kunfehértónak és egy Balotaszállásnak is nehéz így játszani a második csapatok mögött. Azonban jobb mérkőzéseket fogunk játszani, mely mindenki számára előnyt jelent.

Virág Tibor csapata céljairól is beszélt.

– Abban biztos vagyok, hogy a Kecel, Akasztó, Kiskőrös, Soltvadkert, Balotaszállás, Kunfehértó hatos valamelyikéből fog kikerülni a bajnok. Mind a hat gárda iszonyú erős nehéz ellenük futballozni. Nekünk már az bravúr eredmény lenne, hogyha sikerülne odaérnünk az első öt-hét csapat közé.