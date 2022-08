Az elmúlt fordulóban a győriek Soroksárra látogattak, és bár nem esett gól a találkozón, izgalmas mérkőzést vívott egymással a két csapat. A kisalföldiek közelebb álltak a győzelemhez, mert a második félidőben tizen­egyest hibáztak, de azt is mondhatjuk, hogy Holczer, aki az elmúlt bajnokságban még Tiszakécskén védett, kifogta Babati büntetőjét. Több ziccert is kidolgoztak, de azokat nem sikerült eredményesen befejezni. Ettől függetlenül az egy pont is jól jött a győrieknek, és most arra készülnek, hogy vasárnap hazai pályán növelni tudják majd a pontjaik számát.

A tiszakécskeiek háza táján nagyon jó a hangulat a Nyíregyháza elleni győzelem után. A játékosok mindent megtettek annak érdekében, hogy begyűjtsék a három pontot. Nemcsak jól, de lelkesen és harcosan is játszottak, aminek meg is lett a eredménye.

– Nagy küzdelemben egy nagyon jó meccsen nyertünk, örömteli dolog, hogy a szurkolóink is így érezték és mellettünk álltak – tekintett vissza Visinka Ede vezetőedző.

– Jó a hangulat, megy a munka, készülünk a Győr elleni mérkőzésre.

Kisebb betegségek hátráltatnak minket, de nem vészes a helyzet. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, de lehet, hogy most elkaptuk a fonalat. Az ETO-nak is hét pontja van, mint nekünk. Fia­tal, nagyon lelkes csapatuk van, jó munkát végez Tímár Krisztián és a stábja. Ambícióik vannak, ötletesen játszanak, látszik, hogy stabilak, éppen ezért nehéz mérkőzésre számítok. Ettől függetlenül bizakodóak vagyunk, mert az elmúlt fordulóban egy jó csapatot vertünk meg, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk jól futballozni, hogyha olyan módon tudunk küzdeni egymásért a pályán, mint azt a Nyíregyháza ellen tettük. Azon a vizes, csúszós talajon nemcsak csúsztak, másztak a fiúk, de jól is fociztak. Győrben minden bizonnyal nem lesz majd vizes a pálya, és akkor még jobban lehet majd játszani rajta – tette hozzá Visinka Ede.

A vezetőedző elmondta még, hogy Zamostny kisebb sérülést szenvedett a Nyíregyháza elleni találkozón, de minden valószínűség szerint vasárnapra rendbe jön. Geiger Norbert már végez futásokat, de még nem teljesen egészséges.

A csatárok közül Horváth Zoltán még adós maradt, nem talált még a hálóba, de Visinka Ede bízik abban, hogy ő is termelni fogja majd a gólokat.

Már csak azért is, mert egy magas, erős játékosról van szó, és ha egyszer megindul, akkor nagyon nehéz tartani, emellett pedig nagyon jól fejel. Antal Botond kapus is sérült még, de várhatóan a jövő héten bekapcsolódik majd a munkába. Halasi Péter azonban jól helyettesíti, magabiztosan őrzi a hálóját. Visinka Ede úgy fogalmazott, hogy amennyiben győzelemmel térnek haza Győrből, akkor még magasra is repülhetnek, de a döntetlen is jó eredmény lenne. Azt látja, hogy egymásra talált a csapat és a szurkolótábor, ez minden esetben pozitív, és ezt ki kell használni.

A találkozó vasárnap este 19 órakor kezdődik az ETO Stadionban.