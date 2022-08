A játékosok részéről Rigó László, a klub kapusa adott betekintést a nyári munkába, mely nem volt egyszerű, de elvégezték a sikerhez szükséges feladatokat.

– A felkészülésünk kemény kondicionális munkával, illetve edzőmeccsekkel telt, mentálisan is komoly feladat elé voltunk állítva. Megmutattuk az erősségeinket és a gyengeségeinket is. Szeretnénk már a nyitányon megközelíteni a Haladást, a bajnokság végére akár felérni a szintjükre. Minőségben és személyiség terén is előre tudtunk lépni, jó játékosok, egyben jó emberek is érkeztek, akik illenek a csapatunkba. A szakmai stáb ehhez mindent hozzá tesz, hogy sikeres évünk legyen – mondta Rigó.

A jó szereplésnek tétje is van, nem is akármilyen, hiszen dr. Vercz Tamás egy elég különös ígéretet tett csapatának arra az esetre, ha sikerült végül éremmel lezárniuk az idei szezont.

– A tavalyi év csalódás volt, most viszont minden adott az előre lépéshez – vette át újra a szót dr. Vercz Tamás. – Finoman kell fogalmazni, mert rengeteg jó csapat alkotja a mezőnyt, először kerüljünk be az első hatba, utána már tulajdonképpen minden hab lesz a tortán. Nagyon szeretnék ugyanakkor egy érmet már valamelyik sorozatban, és tettem is egy ígéretet ennek kapcsán a srácoknak. Amennyiben meglesz, úgy azonnal fodrászhoz megyek, hogy kékre festessem a hajamat. Remélem, „kiszúrnak” velem – tette hozzá a „Kék Oroszlánok” elnöke.