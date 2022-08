Idén több hazai fürdőben is jelentős beruházások kezdődhetnek. Ezek között akad olyan fejlesztés, ami már el is indult, illetve olyan is, aminél egyelőre száz százalékra még mindig nem állítható a 2022-es kezdés. Hogy a szomszédos orosz-ukrán háború és a koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági világválság milyen módon befolyásolhatja a fürdőfejlesztéseket, még nem tudni.

A régóta várt fürdőfejlesztések közé tartozik a kiskunhalasi is, a város hatalmas fürdőkomplexummal bővülhet, hiszen a jelenlegi termálfürdőre alapozva egy 23 milliárd forint értékű beruházást terveznek. A leendő Csipke Gyógy- és Élményfürdő több fürdőegységet foglal majd magában: élményfürdő, termálfürdő, úszócsarnok, szaunavilág, gyógyászati részleg.

A beruházás egyik sarkalatos pontjára, a tervezett tanuszoda medencéinek méreteire hívta fel a figyelmet egy korábbi lakossági fórumon Novotny Attila, a halasi úszók vezetőedzője, aki szerint a medencék tervezett 30 méteres hossza nem lesz elegendő hosszú távon a helyi úszósport látványos fejlesztéséhez. Helyette nagyobb, 53 méter hosszúságú medencéket javasolt, amelyek már alkalmasak lennének úszó edzőtáborok rendezésére, de akár televíziós közvetésekkel járó országos szintű versenyek lebonyolítására is, amelyek hosszú távon komoly bevételt jelenthetnének helyi szinten, miközben a hazai élvonalba emelné a halasi úszósportot.

– A nagyobb méretű úszómedence infrastruktúrában is, a halasi és környékbeli úszósportnak is, és a magyar úszó nemzetnek is hatalmas előrelépés lenne, egy óriási bázist lehetne kialakítani Kiskunhalason – fejtette ki a vezető edző.

A napokban Kiskunhalason folytatott eredményes megbeszélést Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, a Magyar Úszó Szövetség elnöke Fülöp Róbert polgármesterrel a tervezett fürdőkomplexum kapcsán. Az egyeztetésen részt vett Török Enikő sportszakmai csoportvezető és Novotny Attila a halasi úszók vezetőedzője is a szövetség közösségi oldalán kiadott tájékoztatója szerint.

– A település termálvizének hála egy új, minden igényt kielégítő tanuszoda építése és a víz több célú felhasználása kiváló megtérüléssel kecsegtet, a MÚSZ a már javában zajló tanuszoda-építési program tapasztalatait felhasználva segít majd a tervezés és kivitelezés előkészítésében. Ez pedig az ugródeszka, vagy inkább rajtkő lehet ahhoz, hogy hamarosan a halasi gyerekek is bekapcsolódhassanak az Úszó Nemzet Programba; addig is, Novotny Attila tudására és elnyűhetetlenségére alapozva új alapokra kerülhet a helyi úszásoktatás, és a helyi úszóklub is új merítési lehetőséghez juthat – áll a szövetség közleményében. Kiskunhalason éveken át ígéretes munka folyt Novotny Attila vezetésével, ám a helyi uszoda 19 méteres medencéjének sajátosságai behatárolták a lehetőségeket. Most új éra kezdődhet, Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke kifejezetten eredményes megbeszélést folytatott Fülöp Róbert polgármesterrel a jövőbeni lehetőségekről.