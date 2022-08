A hazaiak is ugyan úgy gondolták, hogy nehéz mérkőzés vár rájuk, csak úgy, mint a tiszakécskeiek. Tímár Krisztián vezetőedző úgy vélekedett, hogy kijavították azokat a hibákat, amit az előző fordulóban a Soroksár ellen vétettek, főleg támadásokban. Ennek látható jeleit gólokban képzelte el. A vendégek hasonlóan gondolkodtak, főleg a Nyíregyháza elleni nagyon fontos győzelem után. Visinka Ede tanítványai bizakodtak abban, hogy sikerül pontot, vagy pontokat rabolni a kisalföldi gárdától.

A Győr jobban kezdte a játékot, gyakorlatilag ők irányították az első játékrészt, a tiszakécskeieknek nem voltak akciódús helyzeteik.

A hazaiak több helyzetet is kidolgoztak, kapura is veszélyesek voltak, de vagy a csatárok voltak pontatlanok, vagy pedig Halasi védett kitűnően, így az első félidőben nem esett gól. Ez önbizalmat adhatott a Tiszakécskének, de sajnos nem sokáig, mert a második játékrész elején, a 48. percben, egy bal oldali szöglet után, Papp Milán fejesével megszerezték a vezetést 1–0. Visinka Ede a szünetben és a második félidő elején is cserével próbálta frissíteni csapatát, de továbbra is a hazaiak voltak lépéselőnyben. A tiszakécskeiek igyekeztek, több támadást is vezettek, de igazi nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, amiből esetleg gól is születhetett volna. Nem úgy a másik oldalon. A találkozó 80. percben a Győr ugyanis eldöntötte a mérkőzés sorsát. A csereként beállt Tuboly cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd a jobb alsó sarok felé küldte a játékszert. Halasi azonban ki tudta ütni a labdát, de pontosan Kovács István elé, akinek már nem volt nehéz dolga közelről a hálóba találni 2–0. A hátralévő idő már kevésnek bizonyult arra, hogy a Tisza-partiak egyenlítsenek, vagy szépítsenek, a győriek így otthon tudták tartani a három pontot.

– Gyakorlatilag egy döntetlen szagú mérkőzésből sikerült kikapnunk, értékelte csapata teljesítményét Visinka Ede. – Az első félidő elcsordogált, nekünk még kapura rúgásunk sem volt, a győrieknek azonban volt egy, két veszélyes támadásuk. Sajnos a második félidő elején pontrúgásból kaptunk egy gólt. Ezután viszont egy huszonöt perces időszak teljesen a miénk volt. Jó támadásokat vezettünk, veszélyesek voltunk az ellenfelünk kapujára. A győri kapusnak Fadgyasnak is több dolga volt már, de sajnos nem sikerült a kapujába betalálnunk. A találkozó végén rendszert váltottunk, kockáztatunk jobban, de nem sokkal a találkozó vége előtt a hazaiak lezárták a mérkőzést a második góljukkal. Ha az elkövetkezendő mérkőzéseken pontot akarunk szerezni, vagy mérkőzést akarunk nyerni, akkor ennél, amit ma nyújtottunk több kell, sokkal több kell. A második félidő elején a korai gól sokk hatásként érte a csapatot, utána felébredtünk, sok veszélyes támadást is vezettünk, de a győriek második gólja után eldőlt a mérkőzés, tette hozzá Visinka Ede.

ETO FC Győr–Tiszakécskei LC 2–0 (0–0)

Győr, ETO Park, 1000 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Huszár Balázs, Márkus Péter)

Győr: Fadgyas – Papp M., Csinger, Csonka B. – Bencze M. (Kiss Bence 56.), Kiss Balázs, Toma, Kiss Máté (Kovács I. 79.), Benczenleitner – Vitális (Babati 46.), Óvári (Tuboly 67.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Tiszakécske: Halasi – Balázs B., Máté Zs., Kiprich (Vachtler 76.), Farkas A. – Erdei, Szekér (Vólent 46.), Zamostny, Pongrácz (Gyurján 52.), Lovas Zs. (Kiss N. 46.) – Zamostny (Kiss N. 46.), Horváth Z. (Vinkler 52.) Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Papp a 48., Kovács I. 80.