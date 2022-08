Belecsap a munka javába a Kecskeméti NKSE, mely a hét második felében már felkészülési mérkőzésen mutathatja meg magát. A bajnok együttes pénteken 18 óra 30 perces kezdés mellett a PC Trade Szegedi NKE-vel csap össze Békéscsabán, ahová az edzőtáborozásból érkezik már a gárda. Unatkozni semmiképpen sem fognak a játékosok, hiszen napi négy-öt igen komoly terheléssel járó edzéssel töltik ki a napjaikat.

– Békéscsabán vagyunk jelenleg, ez a felkészülésünk második hete, de nem a nulláról kezdtünk, ugyanis a lányok kaptak egyénileg elvégzendő programot is a nyárra – mondta a KNKSE trénere, dr. Paic Róbert. – Ezen a héten azért belecsaptunk a lecsóba, napi négy-öt edzésünk van, ezt bizony érzik is a lányok. Futások, konditermi foglalkozások, labdás edzések is felváltva vannak, pénteken pedig egy edzőmeccsre is sor kerül itt a Szeged ellen. A formát próbáljuk belőni a bajnokság kezdetére igazából – tette hozzá a KNKSE trénere.

Dr. Paic Róbert a bajnokságot nyerő együttes magja mellett új játékosokra is számíthat, hiszen augusztus első napján azonnal a keretet érintő bejelentéseket tett a klub, vannak teljesen új arcok, de régi ismerősök is.

Az eldőlt, hogy maradni fog a csapat gólfelelőse, Jámbor-Herceg Réka, aki termeli is becsülettel a pontokat érő találatokat, ráadásul korábban az NB I./B-ben is tagja volt már a Kecskemétnek.

Szintén rutinos motorosnak számít a beálló, Berkes-Kaiser Melitta, utóbbi még az élvonalban is a kecskeméti színeket képviselte a nem is olyan távoli múltban. Mellettük Pap Mercédesz, Kovács Véda, Radva Erzsébet és Molnár Noémi sem távozik az egyre inkább kialakuló játékoskeretből.

Régi-új arcok is feltűntek már az edzéseken, és aláírt szerződéssel rendelkezik Tóth Lilla (jobbszélső) és Meggyesi Milla (beálló) is. Szintén új játékosnak számít Moharos Panka (balszélső), Zavaczki Boglárka (irányító), Németh Zsuzsanna (kapus), Szatmári Melinda (balszélső) és Porobic Zita (balátlövő).

– Az újak nagyon gyorsan felvették a ritmust, jó úton haladunk, hogy összekovácsolódjon egy jó kis csapat. Olyan 90 százalékban teljes a keretünk, 13 felnőtt játékos mellett ifistákkal pótoljuk ki a keretet. Még dolgozunk azon, hogy egy-két erősítés érkezzen a kritikus posztokra, de ha ez nem sikerül, akkor sem leszek elkeseredve. Ennek megfelelően dolgozunk tovább a nyáron – zárta gondolatait a tréner.

Ami az együttes programját illeti, a Szeged elleni mérkőzés után augusztus 9-én a a pécsi PEAC vendége lesz a KNKSE, majd 11-én és 19-én jönnek a Szigetszentmiklós elleni mérkőzések, melyek még szintén a felkészülés részét képezik. Augusztus 19-én a szerb Straza Pazova látogat Kecskemétre, majd 24-én ugyancsak otthon a PEAC, végül 26-án idegenben az Algyő ellen zárja a nyári munkát a csapat. Az NB I./B szeptember elején veszi kezdetét, a pontos menetrend később válik hivatalossá.