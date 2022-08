A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai stábja a dominikai-amerikai Marques Townes személyében találta meg a csapatjáték szempontjából fontos láncszemet. A 26 éves kosárlabdázó magasan jegyzett ligákban is szerepelt már Európában.

A New Jerseyben született, 193 cm magas kosárlabdázó a középiskolai éveiben is számos elismert besöpört, a St. Joseph High Schoolban pedig az NBA-sztár Karl-Anthony Towns-szal is egy csapatban játszott. 1863 ponttal gazdagította az iskolai csapatot, amely a második legjobb eredmény az intézmény történetében (az elsőt Jay Williams ért el, aki a Chicago Bulls játékosa volt).

Az egyetemi évek alatt is kiváló teljesítményt nyújtott, a Loyola Ramblers gárdáját egy extra triplával dobta be a Final Fourba.

Játékával országos figyelmet keltett, és szerepelt a New York Postban és a Chicago Tribune-ben is. 2019-ben az év játékosának választották.

Profi pályafutását Európában kezdte meg: 2019-ben a spanyol élvonalbeli Murcia csapott le rá. Két szezon után Észtországba igazolt, Tallinban kosárlabdázott a Kalev/Cramo együttesében, majd egy évet a litván élvonalban (Pasvalys) játszott, ahol 11,4-es pontátlaggal büszkélkedhetett. Az előző idényt a francia másodosztályú Tours gárdájában töltötte, ahol 12 egységet jegyzett átlagban, és még meccsenként 3 gólpasszt is kiosztott.

Dominika válogatottjában is szerepelt már. A címeres mezt a 2018-as közép-amerikai és karibi játékokon ölthette magára.

Marques Townes már nagyon várja az augusztus 15-én kezdődő felkészülést:

– Forray Gábor vezetőedzővel sokat beszélgettünk, és úgy gondolom, hogy a KTE egy olyan csapat, amely kiváló választás a számomra – mesélte a 26 éves kosaras. – Tudom, hogy tavaly eredményes szezont futott a csapat, bízom benne, hogy idén is hasonló célokért küzdhetünk majd.

A magyar ligáról már sokat hallottam, több barátom is játszott már itt, és tudom, hogy évről-évre erősödik a liga, magasan képzett játékosok fordulnak meg a csapatokban.

Izgatottan várom, hogy találkozzak a csapattársakkal, és hogy belevágjunk a munkába – nyilatkozta Marques Townes.

A dominikai-amerikai játékos továbbá elárulta magáról, hogy nagyon vallásos, szereti a különböző országok ortodox kolostorait személyesen felkeresni. Mindemellett az egészséges táplálkozás, és a cipők gyűjtése található a hobbijai között.