Az országos táblán első alkalommal szereplő Lajosmizse a mögöttünk álló idényben az NB III. Keleti csoportjában tíz ponttal a sereghajtóként végzett Törökszentmiklóssal találkozik.

– A felkészülést július elején kezdtük el, kimondottan azért ennyire korán, hogy fel tudjunk készülni a Magyar Kupa fordulóra – nyilatkozta Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője. – A bajnokság rajtja még viszonylag messze van, így tulajdonképpen két részre kellett bontanunk a felkészülést. Nagyon szeretnénk sikeresen abszolválni a Törökszentmiklós elleni mérkőzést. Nem ismerjük az ellenfelet, megnézni nem tudtuk őket. Egyrészt az amatőr futballban erre azért nem igazán van idő és energia, másrészt a nyári szünet alatt nem is lett volna lehetőségünk tétmeccsen megnézni őket. Ismeretségeket felhasználva igyekeztem minél több információt begyűjteni róluk. Egy kicsit tehát az ismeretlenbe vágunk bele, de lelkesen készülünk, nagyon szeretnénk sikerrel abszolválni ezt a fordulót, és bejutni a legjobb hatvannégy csapat közé. A nyáron nálunk sok változás nem történt, távozó nincs is a csapatból, érkezni is csak hárman érkeztek. Biztos vagyok benne, hogy vérbeli kupacsatának lehetnek majd tanúi a szurkolóink, akiket várunk. Nüanszok dönthetnek, a pillanatnyi adott forma, az időjárás, illetve hogy ki képes ahhoz jobban alkalmazkodni. Azt garantálhatom a szurkolóinknak, hogy mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az idén ősszel is láthassanak még Lajosmizsén Magyar kupa-mérkőzést.