A második félidő komoly debreceni nyomással indult, a 48. percben hatalmas helyzetük is adódott, amikor egy felpörgő labdát Varga ütött rossz helyre. Bárány gyakorlatilag az üres kapuval maradt szemben, de nem találta el. A Debrecen folyamatosan bontogatta a széleket, jöttek a beadások, a kecskeméti kapu erős nyomás alatt volt, de a védelem jól állta a sarat. Szabó István alig egy óra elteltével hármas cserével igyekezett frissíteni csapatát, de a hazai nyomás góllá érett. Bódi lövése pattant fel, erre Bárány reagált a leggyorsabban, elsőre Varga még védte fejesét, de kipattanóra a hazai csatár eszmélt leggyorsabban (1-0).

Szabó István újabb cseréket lépett meg, egyből magasabb fokozatra is kellett kapcsolnia az egyenlítés érdekében, ez viszont a kontrákra is jó esélyt adott a Debrecennek.

A 76. percben Nagy szerzett labdát a hazai térfélen, majd jól tette azt Szabó elé, aki egy csel után lőtt, Megyeri védett, majd az ismétlés előtt felvágták, amiért azonnal jött a büntető. Bár sokáig nézték vissza videón, a döntés érvényben maradt, Szabó pedig kilőtte a bal alsót (1-1). A hajrában nagyon nagy lett az iram, a hazaiak mindenképpen be akarták vinni a második gólt, de akadtak vendég lehetőségek is. A hajrában előbb Ferenczi találta el kapufát, majd a vonalon sikerült mentenünk, míg a másik oldalon egy jó támadás végén Banó-Szabó visszatett labdája után Szabó is a bal kapufát találta el. A 94. percben még újra a kapu torkában álló Szalainak kellett menteni, de sikerült kivédekezni a hajrát, így megvan a KTE második pontja is az élvonalban.

Debreceni VSC – Kecskeméti TE 1-1 (0-0)

Debrecen, 4724 néző. V: Káprály (Szalai B., Becséri)

DVSC: Megyeri – Kusnyír, Romancsuk, Deslandes, Saná – Sós (Kundrák 62.), Dzsudzsák, Baráth, Bódi (Ferenczi 75.) – Szécsi, Bárány. Vezetőedzó: Joao Janeiro

KTE: Varga B. – Nagy K., Szabó A., Belényesi, Szalai G., Grünvald (Zeke 62.) – Katona B. (Katona M. 62.), Vágó (Meszhi 71.), Szuhodovszki (Banó-Szabó 62.) – Tóth B. (Szabó L. 71.), Djuranovics. Vezetőedző: Szabó István

Gól: Bárány (67.) ill. Szabó L. (79. – büntetőből)

Joao Janeiro, a DVSC vezetőedzője: – Büszke vagyok a csapatra, mindent beleadtunk, így kell folytatnunk. Fájó, hogy nem tudtunk nyerni, de nem tudok rosszat mondani a gárdára. Ezúttal egy kivételével kimaradtak a helyzetek, ilyen a futball.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Pontért, pontokért jöttünk Debrecenbe, a végeredményt összességében igazságosnak tartom, noha a Debrecennek több helyzete volt. Csapatom nagyszerűen küzdött, megint nehéz volt nekünk gólt rúgni. A második félidőben mélyebben védekeztünk, mint szerettünk volna, ez a Debrecen érdeme is. A miénk viszont az, hogy hátrányból is tudtunk újat mutatni, és végül ki tudtunk egyenlíteni. Elégedett vagyok az egy ponttal, mert Debrecenből így hazatérni nagy fegyvertény.