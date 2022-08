Mind szombaton, mind vasárnap egy kupa- és két bajnoki mérkőzést rendeznek meg ezen a hétvégén. Szombaton lép pályára a Mol Magyar Kupa 2. fordulójában a Lajosmizse, az NB III.-as Dabast fogadják. A mérkőzés esélyese a vendégcsapat, de Árva Zsolték mindent el fognak követni a továbbjutás érdekében. A megyei első osztályban ma délután Kiskunfélegyháza–­Kecel és Tiszakécskei LC II.–Kecskeméti LC mérkőzéseket rendeznek. Mind a két találkozó háromesélyesnek számít, és kiszámíthatatlan focicsemegének ígérkezik.

– A nyár folyamán többen is távoztak tőlünk, valamennyien Lakitelekre, így Dóka Dávid, Szabó Ádám, Steklács János, valamint László Zsolt – utalt a kis-Kécske keretében bekövetkezett változásokra Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II. rendkívül sokoldalú technikai vezetője, aki nélkül sem mérkőzés, sem edzés nem kezdődhet el, fejeződhet be. – Új játékosok nem nagyon jöttek, illetve Ludánszki Bence, aki korábban az első csapat keretének a tagja volt, aztán kihagyott majdnem egy teljes évet, nálunk folytatja. Egyébként pedig ő az U15-ös csapat edzője. Az ifjúsági csapatból igazából egy játékos van, aki kiöregedett, mégpedig Alberti Dániel. Ő már velünk készül, és remélhetőleg egyre többet játszik majd Szólát Kevin és Klemenc Márk is. Természetesen számítunk az NB II.-es csapatból visszajátszókra is, de az ő létszámuk csökkent. Eddig egy kapus és három mezőnyjátékos játszhatott vissza, de mostantól csak egy kapus és két mezőnyjátékos. A Lovas ikreket is elveszítettük, ugyanis rájuk az első csapat keretében számít Visinka Ede vezetőedző. A célkitűzéseinken nem kell változtatnunk. Amit az elmúlt bajnokságban megfogalmaztunk, azt elértük, mert odaértünk a 4. helyre. Nem tudom, mennyi realitása lett volna annak, hogy dobogón végezzünk. Az a három csapat, amely megszerezte az első három helyet, megérdemelten érte el azt az eredményt. Hiába játszottak és játszanak majd nálunk NB II.-es játékosok, az nem egy állandó adottság, és nem biztos, hogy mindig áldás. Ők az utolsó pillanatban kerülnek hozzánk, de nem tudjuk, hogy mennyire tudják megértetni magukat a játékosainkkal, mivel nem nálunk edzenek. Az idén is az a célkitűzésünk, hogy odaérjünk az első hatba.

Reménykedem abban, hogy akikkel itt évekkel ezelőtt elkezdtük a munkát, azokkal elérhetünk egy jó eredményt.

Ami a nyitómeccset illeti, az első mérkőzésektől mindig félek. A Kecskemétnek volt már tétmérkőzése, nekünk még nem, a felkészülési mérkőzések pedig nem olyanok, mint a bajnokik. Jó mérkőzést várok, mert az ellenfelünk fiatal, harcos csapat. Mivel a bajnokság elején vagyunk, háromesélyes a találkozó. Valószínű, hogy jó mérkőzés lesz, mert ők is a három pontért küzdenek majd, de mi is. Egy jó indulás sok mindent meghatároz. A játékstílusunk nem fog változni, a támadófocit preferáljuk, ebből építettük fel az évek során a játékunkat. Ha mindenki odateszi magát, akkor nem lesz rossz meccs és nem születik rossz eredmény.

– A felkészülésünkbe közrejátszott sok minden, sajnos nem teljesen úgy sikerült, ahogyan elterveztük. Lejátszottuk a kupamérkőzést, sajnos már a találkozó elején gólt kaptunk, mi pedig nem tudtunk rúgni. Igazából nem sopánkodunk, mert a bajnokság most következik, erre a sorozatra készültünk komolyabban. Érkezett hozzánk Szabó Valentin Kalocsáról, Gáspár Ernő Kerekegyházáról, Figura Ákos Bácsalmásról, ők valamennyien kecskeméti kötődésűek. Piránszki István kapus már egy éve nem játszott, de most nálunk folytatja. Csatárt szerettünk volna még igazolni, de sajnos nem sikerült. Az U19-es csapatunkból több játékos is felkerült a felnőttek közé. Megemlíteném Tóth Andrást, aki helyet követel magának a csapatban. Hozzá kapcsolódik még Varga Sándor, aki tehetséges ifjúsági játékos. Eddig is támaszkodtunk az utánpótlásra, ezután is fogunk. Szűcs Dominik Kiskunfélegyházára távozott, sajnáljuk, hogy elment, mert minőségi játékos. A bajnokságban a középmezőnyt szeretnénk megcélozni, annak is az elejét. A tudásunk megvan ehhez, de akarás is kell hozzá, hogy mérkőzéseket tudjunk nyerni. A Tiszakécske elleni meccsünket nagyban befolyásolja majd az, hogy kik fognak visszajátszani az NB II.-es keretből. Aki nálunk a pályán lesz, az biztosan meg fog tenni mindent a győzelemért.

Eredetileg szombaton vívták volna meg a déli szomszédvári derbit, a Kunbaja–Bácsalmás rangadót, a mérkőzést azonban a két fél közös megegyezéssel november 26-ára halasztotta.

Vasárnap bemutatkozik a megyei első osztályban a Bajai LC, ők a Soltvadkertet fogadják, és rangadót vív egymással a Jánoshalma és az Akasztó, előbbi otthonában.

A Bajai LC öt év után szerepel újra a megyei első osztályban, a Sugó-parti csapat háza táján remélik, hogy ennek tiszteletére minél többen látogatnak ki a Vasvári utcai stadionba. Teljességgel kiszámíthatatlan a mérkőzés kimenetele, hiszen a Soltvadkert is változott a nyáron, ahogy nehéz lenne megjósolni a Jánoshalma–­Akasztó rangadó kimenetelét is.

A Kalocsai FC-re kupameccs vár, ők az NB III.-as Jászberénnyel veszik fel a harcot a Mol Magyar Kupa második körében. Kohány Balázs, a csapat edzője az első kérdésre, amely azt firtatta, hogy vajon az augusztus 4-i, sikeresen megvívott első fordulóbeli kupacsata óta bővült-e még a keretük, nemmel válaszolt. – Azóta nem volt sem távozónk, sem érkezőnk, a keret tehát már az első kupameccsre összeállt. Nagyon örültünk annak a sikernek, nagy motivációt is adott a megfiatalodott gárdának, összehozta a társaságot, ugyanakkor az Újpalota kiverését követően még egy hétig alapozásjellegű felkészülést tartottam a csapatnak. Tehetségesek, jó futballisták azok a fiatalok, akik hozzánk érkeztek a nyáron, mindannyian meg is ütik a megyei első osztályú szintet, viszont az előző évben többen is alacsonyabb szinten futballoztak, és ez a fizikai teljesítőképességükön azért meglátszik. Így az volt az első számú feladatom, hogy egy szintre hozzam őket a többiekkel. E tekintetben jó úton járunk, az utolsó felkészülési mérkőzésünket Nemesnádudvaron vívtuk az elmúlt hétvégén, és azon a meccsen jól muzsikált a védelem is, és elöl is eredményesek tudtunk lenni, hiszen hatszor találtunk a kapuba. Ami a kupaellenfelet illeti, természetesen a Jászberényről is – akárcsak minden más ellenfelünkről – igyekeztem minél több információt beszerezni. A múlt héten náluk edzőváltás történt.

Az edzőváltás minden csapat életében lehet igen kétélű fegyver, elsülhet nagyon jól, de rosszul is. Ezen viszont nem az én dolgom meditálni. Nekünk saját magunkra kell koncentrálnunk, és ezt megtettük az elmúlt napokban, kimondottan a kupamérkőzésre készültünk.

Azzal tisztában vagyunk, hogy a kupapárharc toronymagas esélyese a jászberényi csapat. Ők az NB III.-ban szerepelnek, az ő keretüket tehát profi labdarúgók alkotják, mi pedig megyei csapat vagyunk, ahol munkahelyi elfoglaltságok, iskolai programok nehezítik a hétköznapi életet, még az edzések megszervezése is gondot jelenthet nyáron. Sokan dolgoznak, sok nálunk az egyetemista, van olyan játékosunk, akinek például a mérkőzés napján kell a kollégiumba beköltöznie. Mindezt nem panaszként mondom, csak az esélylatolgatás során azért nem árt, ha tisztában vagyunk a realitásokkal. Ezzel együtt nagyon készültünk erre a mérkőzésre, és azt szeretnénk, hogy a jászberényiek ne úgy utazzanak haza Kalocsáról, mint akik városnézésen voltak, és hogy mindenképpen ki kelljen mosniuk majd otthon a szerelést. Az esélyes tehát mindenképpen a vendégcsapat, de ahogy mondani szokás, a labda kerek. Én egyvalamit garantálhatok: esélyek ide, esélyek oda, mi mindent el fogunk követni a továbbjutás érdekében.