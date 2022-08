A mérkőzés első húsz percében a KTE irányította a játékot, megvoltak a helyzetek is a vezetés megszerzéséhez. A gól elmaradt, nem úgy a másik kapunál. A 25. percben szögletet végezhetett el a PEAC, mely után nem sikerült rendesen felszabadítani, a tizenhatoson kívülre csorgó labdát aztán Bohata találta a lehető legjobban (1-0). Nem kell sokat várni a második pécsi gólra sem, Hatvanitól vették el a hazaiak a labdát, mely után három a kettőben törhettek a kecskeméti kapura, a létszámfölényt pedig jól játszották le, Makai talált az akció végén a kapuba a 29. percben (2-0).

A második játékrész kecskeméti dominanciával indult, Paceka kapus azonban több bravúrt is bemutatott, összességében a lila-fehér játékosok két alkalommal is megzörgették emellett a kapufát a találkozó során. A szerencse elkerülte a kecskeméti játékosokat, noha egy szépítő gól akár más mederbe is terelhette volna a meccset. Nem jött azonban az az egy gól, sőt, a végén még egy védelmi megingást a csereként beálló Tóth Attila is gólra tudott váltani, kialakítva a 3-0-os végeredményt.

– Az első húsz percben nemhogy a vezetést kellett volna megszereznünk, hanem a mérkőzést is eldönthettük volna a játékunk és a helyzeteink alapján. Utána egyéni hibákból felhoztuk a pécsieket, technikailag is rettentően sok rossz megoldásunk volt, egyéni hibákból aztán gólokat adtunk tulajdonképpen az ellenfélnek. Mondhatni, kivégeztük magunkat. A második félidőben benyomtuk a PEAC-ot, két kapufát lőttünk, veszélyes támadásokat vezettünk, a pontrúgásaink is hordoztak magukban gólszerzési lehetőségeket. Amennyiben betalálunk, érzésem szerint vissza tudtunk volna jönni a meccsbe, így viszont egy sima vereséget szenvedtünk – értékelt Szabó Tibor vezetőedző.

PTE-PEAC–Kecskemét II. 3–0 (2–0)

NB III. közép csoport, 2. forduló. Pécs, 150 néző.

PEAC: Paceka – Than, Forró A., Nagy M., Varga B. – Archie (Tóth A., 72), Temesvári (Takács M., 72.), Kása B. (Dargó, 86.) – Keresztes B. (Bischoff, 65.), Makai (Sárközi, 65.), Bohata. Vezetőedző: Lőrinc Antal.

KTE II.: Cseh – Szalai Sz., Barkóczi, Szamosi – Major Sz., Bodor, Hatvani, Győri Á., Vén – Major E., Győri B. Vezetőedző: Szabó Tibor.

Gól: Bohata (25.), Makai (28.), Tóth A. (90.)