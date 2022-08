Felfokozott izgalommal várta mind a két csapat szurkolótábora a harmadik bajnoki fordulót. Nem véletlen, mert pontra, pontokra mind a két gárdának szüksége lett volna. A hazaiak fogadkoztak, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az első osztályba visszajutni akaró Diósgyőr dolgát megnehezítsék. A tiszakécskei csapat keretéből korábban játszott a Diósgyőrben Antal Botond és Balajti Ádám is, míg Horváth Zoltánt onnan igazolta le a Tisza-parti kisváros klubja. A hazai csapatból sérülés miatt három támadó is hiányzott: Kalmár Ferenc, Geiger Norbert, valamint Balajti Ádám. Eddig tíz alkalommal játszott egymás ellen a két csapat, amiből két, két tiszakécskei és diósgyőri győzelem született, hat pedig döntetlenül végződött. A mostani találkozón a kezdőrúgást Molnár István végezte el, aki Diósgyőrben kezdte pályafutását, majd több éven keresztül játszott Tiszakécskén. 1997-ben az NB I. második fordulójában ő lőtte a Tiszapartiak első gólját a Diósgyőrnek.

Az első esemény a találkozón az volt, hogy öt perc eltelte után, elkezdett szakadni az eső, és majdnem a félidőig esett is. A 10. percben Lukács közeli lövését védte Antal. Ezt követően a vendégek többnyire a hazaiak térfelén tartózkodtak, de igazi helyzetet nem tudtak kialakítani. Fél óra elteltével azonban Antal Botond kapujába találtak. Bal oldali beadás után a labda kipattant egy hazai védőről pontosan Bényei elé, aki hat méterről a jobb alsó sarokba lőtt 0–1. A szünetben mind a két csapat cserélt a Tiszakécske kettőt is, de ez nem segített, mert mindjárt a játékrész elején jobb oldali keresztbe lőtt labda után Bényei közelről kilőtte a bal alsó sarkot 0–2. Az 53. percben Horváth Zoltán centikkel fejelt a jobb kapufa mellé. Egy óra telt el a találkozóból, amikor ismét Bényei villogott. Futtából leadott lövését Antal szögletre ütötte. Vólent beállása után megváltozott a Tiszakécske játéka. Sokkal gyorsabbak és veszélyesebbek lettek a támadásaik, ami a 75. percben góllá érett. Pongrácz a tizenhatos vonalánál Vólenthez továbbított a csatár pedig a jobb alsó sarokba lőtte a labdát 1–2. Három perccel később ismét Vólent került helyzetbe, amikor hosszú szóló után nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. A 80. percben Szőke Adrián lövését lábbal védte a tiszakécskei hálóőr. A hátralévő időben a hazaiak mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy egyenlítsenek, akadtak is helyzeteik, de a gól elmaradt. Az első félóra eseménytelenül telt el, de a vendég gól önbizalmat adott a Diósgyőrnek, sokkal bátrabban és veszélyesebben támadtak. A második félidő elején növelték is előnyüket. A mérkőzés hajrájában feltámadt ugyan a Tiszakécske, szépíteni is tudtak, de egyenlíteniük nem sikerült.