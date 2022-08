Nem csak a csapatok, de a szurkolók is nagyon várták már, hogy ismét útjára induljon a labda. A Tiszakécske megerősített csapattal vágott neki az új bajnokságnak, és nem titkolt szándékuk az volt, hogy az első hazai mérkőzésüket megnyerjék. A találkozó előtt Őrző István köszöntötték, aki korábban játékosként, edzőként és játékvezetőként is sokat tett a magyar labdarúgásért. Most nyolcvanadik születésnapja alkalmából ő végezte el a kezdőrúgást, valamint Pálinkás Béla, aki már ötven éve szerepet játszik a tiszakécskei labdarúgás életében. A két csapat mindössze két alkalommal találkozott eddig egymással, a másodosztályban. Akkor egyik gárdának sem sikerült nyernie, mert Mosonmagyaróváron 0–0, Tiszakécskén pedig 1–1 lett az eredmény.

Az első félidő nagyon gyenge játékot hozott. Gyakorlatilag egyetlen megmozdulást lehetett feljegyezni, még pedig a 13. percben, amikor Zamostny távoli lövése a felső léc fölött hullott a hálóra. Rengeteg volt az apró szabálytalanság és az eladott labda, mind két részről. A második játékrészben Lovas Zoltán is születésnapjára kapta a kezdőrúgást, rajta kívül még Sédi Szamosfalvi a washingtoni Alexandria női csapatának a játékosa is a kezdés előtt rúghatott a labdába.

Az első igazi helyzet a 66. percben alakult ki, amikor Balázs Benjámin jobb oldalról átívelt a másik oldalra, ahol érkezett Lovas Zsombor, akinek fejese alig kerülte el a kaput.

A 73. percben tűzijátékot rendezett a Tiszakécske az óvári kapu előtt. Először Lovas Zsombor, majd Horváth Zoltán és Vachtler Csaba lövését is mentették a védők. Négy perccel később Zamostny húsz méteres lövése alig kerülte el a jobb alsó sarkot. A 84. percben eldőlt a mérkőzés sorsa. Tóth László fellökte Balajtit a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt maga a sértett végezte el, a balra mozduló kapus mellett a jobb alsó sarokba lőtt 1–0. Ezt követően a vendégek próbálkoztak az egyenlítéssel, de igazi átütőerő nem volt a támadásaikban.

A 70. percig nagyon gyenge játék volt a pályán. Sok volt az eladott labda és az apró szabálytalanság. Utána a Tiszakécske, a minőségi cserékkel, felpörgette a játékot és több akciót is vezetett. Idő kérdése volt, hogy mikor találnak be az óvári kapuba. Végül tizenegyessel sikerült megnyerniük a mérkőzést.