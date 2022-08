Sztojan Ivkovics csapata egyelőre hibátlan a felkészülési időszakban, hiszen a múlt héten előbb nézők előtt, majd zárt kapuk mögött is szoros sikert arattak Georgia válogatottja ellen Kecskeméten. Előbb 89–88, majd 78–75 volt a végeredmény. Sztojan Ivkovics az első találkozó után a támadójátékot dicsérte, míg védekezésben látott még hibákat, de ez mindössze három nap közös munka után nem is volt csoda. Hanga Ádám 5 év után tért vissza a válogatottba, és 6 év után láthatták újra Magyarországon a címeres mezben játszani. A válogatott ponterős, magabiztos teljesítménye és győzelme mellett ez is sokat jelentett a kilátogató, népes kecskeméti publikumnak. A közönség jól szórakozhatott, hiszen látványos megoldásokat is láthattak, nem mellesleg ponterős találkozót játszottak a csapatok nyitásként.

Érdemes lesz most is elmenni a Messzi István Sportcsarnokba a pénteken 17 órakor kezdődő találkozóra. Egyrészt ezt az összecsapást a televízió nem közvetíti, így csak a helyszínen lesz megtekinthető, másrészt most lép pályára utoljára hazai pályán, illetve Kecskeméten a magyar válogatott. Egy horvátországi edzőmeccs után már Szombathelyre utazik majd a csapat, ahol augusztus 24-én a litvánokat fogadják vb-selejtezőn.

Erre a mérkőzésre ugyanúgy 1000 forint lesz a belépő, mint a múlt héten, míg a diákok és nyugdíjasok számára 500 forintért látogatható a mérkőzés, 6 év alatt pedig ingyenesen megtekinthető. Jegyeket csak a találkozó helyszínén, a meccset megelőzően lehet vásárolni. A pénztárak 15 óra 30 perckor nyitnak a Messzi István Sportcsarnokban.