Nem akármilyen nyár áll Blaszák Lilla mögött, hiszen a kecskeméti versenyző gyakorlatilag minden nyári uszonyos- és búvárúszó nemzetközi versenyen feszegette, sőt át is lépte saját határait. Ez különösen annak fényében nagy eredmény, hogy sokáig az sem volt biztos, hogy lehetősége lesz erre.

– Az év elején egyáltalán nem volt biztos, hogy ott leszek a Világjátékokon, március elején kaptam rá végül meghívást – tekintett vissza Blaszák Lilla. – Akkor változtattunk a felkészülésen, a formaidőzítésen, hiszen nekünk ez a fő versenyünk. Igyekeztem minél több nemzetközi versenyen részt venni, hogy kellő tapasztalatot szerezzek addig. Sok Világkupára mentünk el, lehetőség nyílt erre Egerben, Olaszországban, majd Lipcsében is például. Az edzőm nélkül utaztam direkt, mert tudtuk, hogy nem tud velem jönni a Világjátékokra, így ezt a helyzetet is szoknom kellett. Addigra már olyan állapotban voltam, hogy szintidőt is tudtam úszni a világbajnokságra, amire a Világjátékok után került sor Kolumbiában, így gyakorlatilag mindkét eseményre helyet szereztem magamnak az utazó magyar keretben – mondta Blaszák Lilla.

A Világjátékokra az Egyesült Államokban került sor, majd rögtön ezután már Kolumbiába, a világbajnokságra vezetett Blaszák Lilla útja, aki három héten keresztül folyamatosan versenyformában kellett tartsa magát fizikálisan és mentálisan is. Ez jól sikerült, hiszen egyéni csúcsok mellett két világbajnoki ezüstérmet szerzett váltóban.

– Számomra a 400 méteren volt a hangsúly, mert arra kaptam meghívást a Világjátékokra.

Kisebb repertoárt rendeznek meg a versenyszámokból a Világjátékokon, de ez szerencsére pont ott van rajta, itt úsztam szintidőt a világbajnokságra is. Úgy mentem ki, hogy egy egyéni csúccsal már boldogan jönnék haza, szerencsére ez sikerült is. Az országos csúcstól négy tizedre voltam, a saját időmet nagyjából hét tizeddel javítottam meg. Negyedik lettem ezzel a teljesítménnyel, ami összhangban volt az elvárásaimmal is, mert az első hatba szerettem volna bekerülni – mondta a világjátékokról Blaszák Lilla.

A világbajnokságon az egyéni számokban újabb határait lépte át, majd a váltóban fontos szereplőként volt tevékeny részese 4x200 és 4x100 méteren annak, hogy ezüstéremmel térhessen haza a magyar egység, mely rendkívül sikeres volt Kolumbiában.

– A világbajnokságon három egyéni és két váltó számot vállaltam.

Egyéniben 200, 400 és 800 méteren indultam, az első két táv volt inkább hangsúlyos, a 800 év elején szokott jobban menni nekem. 400 méteren megint megjavítottam az időmet, megint negyedik lettem, aminek azért is örültem, mert itt jóval népesebb mezőny vehetett részt, bárki elindulhat, ami meglepetésekkel járhat. 200 méteren szintén összejött az egyéni csúcs, ami ugyancsak nagy boldogság volt számomra az ötödik hely mellett. A 800 méter nem sikerült a legjobban, szakadó esőben úsztunk, három hete versenyeztem is, de emiatt nem maradt bennem hiányérzet. A 4x200-as váltóban utolsóként, kulcsemberként számítottak rám ezek után, és olyan hajrát tudtam úszni, amivel nagyobb hátrányból is meg tudtam előzni német riválisomat, így második helyen zártunk. A 4x100-as váltó kárpótolt, ott első emberként kezdtem, egyéni legjobb eredményemmel, így úgy érzem mindent megtettem azért, hogy újabb ezüstérmet szerezzünk.

Blaszák Lilla elmondta még, hogy számára augusztus már a pihenésről szól, szeptembertől pedig az egyetemi órarendje határozza meg, hogyan és milyen versenyekre készülve tervezheti az újabb versenyszezont.