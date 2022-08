A Nyírbátor újonc ugyan az NB I.-ben, a kerete ugyanakkor teli van más csapatokban az első osztályt is megjárt futsalosokkal. Tudták, ezt a kecskemétiek is, tisztelték is az ellenfelet, Marko Gavrilovic ugyanakkor kijelentette a mérkőzés előtt, hogy másról hallani sem akar, csakis hazai győzelemről. A vezetést a vendégek szerezték meg, és tartották is egy egyharmadnyi félidőn át, miközben a hírösi városiak egyre nagyobb nyomás alá helyezték Opre kapust és a védelmet. Pál bombája késztette első ízben megadásra, majd Mánya góljával vette át a vezetést a ScoreGoal még az első játékrész hajrájában.

A 26. percben Milova növelte az előnyt, majd következett egy perc alatt három hazai találat, ezeket Milovac, Hadnagy és Pál jegyezték. Szentes Biró még szépített 6–2-re, végül a hazai Öreglaki állította be a végeredményt.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Nyírbátori SC 7–2 (2–1)

Kecskemét, vezette: Hartung Vilmos, Deme Rajmund

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Nyerges – Biró, Kajtár, Ristic, Öreglaki, Milovac, Haász, Sánta, Szabó H. Szakmai igazgató: Marko Gavrilovic

Nyírbátor: Opre – Szőcs, Szentes Bíró, Siska, Csoma. Csere: Faragó – Szabó S., Kerekes, Molnár, Lakatos, Tóth K., Hadházi, Orosz. Vezetőedző: Baksa Csaba.

Gól: Pál 13., 33., Mánya 18., Milovac 26., 32., Hadnagy 32., Öreglaki, 37., illetve Faragó 5., Szentes Bíró 34. perc.

Sárga lap: Hadnagy 20., illetve Siska 20., Hadházi 26. perc.

A ScoreGoal Kecskemét a következő mérkőzését szeptember 2-án, péntek este vívjav 20 óra 40 perces kezdettel, az Újpest FC vendégeként.

A mérkőzésen készült fotókkal hamarosan frissül cikkünk!