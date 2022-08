A Borota készül az őszi megyei másodosztályú rajtra, dolgoznak becsülettel, ám némi bánatra ad okot Borotán az, hogy a csapat három, borotai illetőségű játékosa távozott a megyei első osztályba. Az némi büszkeségre ad okot Borotán, hogy mind a hárman feljebb léptek, vagyis a megyei első osztályba távoztak. Gáspár András és Busa Vajk a Jánoshalmát erősíti ősztől, Piukovic Martin pedig Komlóra igazolt.

– Elsősorban azt sajnáljuk, hogy nem sikerült velük feltenni az í-re a pontot – jelentette ki meglehetősen rejtélyesen Szűcs Zoltán, a borotai szakosztályvezető, és arra a kérésre, hogy fejte ki ezt a rejtélyes utalást, nem rejtette véka alá, hogy a megyei másodosztályú bajnoki cím megnyerésére gondol. – Így is megpróbáljuk végre megnyerni a bajnokságot, csak így egy kissé nehezebb lesz. Igaz, a három távozó helyére érkezett is három játékos. Visszatér Borotára a gólgyáros szerb gólgyáros Nikutovis Sasa, illetve nálunk folytatja a tompai Szakál Tamás, és reaktiváljuk Snóbli Attilát – sorolta az érkezőket. – Ugyanakkor a szakmai stábban is keletkezett egy űr, miután Fenyvesi Ferenc a nyáron elfogadta a megyei első osztályú Jánoshalma invitálását, így edző után kellett néznünk. Nagyon messzire nem kellett menni, és úgy vélem, hogy megtaláltuk a megfelelő megoldást, ugyanis a Tompa volt edzője, Joszip Dulics elfogadta a felkérésünket, így a felkészülést már vele kezdte meg a csapat.

A felkészülés elején heti három edzést tartott a Videotonnal játékosként az Európa Ligát is megjárt szerb szakvezető. Az első edzőmérkőzést vasárnap vívja a Borota Kiskőrösön, ezután játszanak még a jövő héten Baján, rá egy hétre Szeremlén, majd augusztus 21-én fogadják a negyedik felkészülési mérkőzésre a megye kettes újonc Főnix SE Foktőt.

– Joszip Dulics egyébként szívesen hozott volna még két-három játékost, mi viszont némileg megnehezítettük a dolgát. Úgy kell megnyernie a bajnoki címet, hogy igazolások helyett az ifiből hozunk fel három játékost – utalt arra, hogy az új edző feladata nagyon szép lesz de egyúttal nagyon nehéz is.