A legutóbbi idényben ismét a megyei bajnokságban játszott a Kiskunhalasi UKSC, miután a 2020/21-es szezonban kiestek az NB II-ből. A tavalyi szezonban is egyértelműen a feljutást tűzte ki célul a gárda, azonban ez a szezon utolsó mérkőzésén kudarcba fulladt. Már nem foglalkoznak a múltban történt dolgokkal, hanem csak előre néznek, a csapat augusztus 8-án kezdte el a felkészülést.

– Augusztus 8-án volt az első foglalkozásunk, napi két edzésünk van, melyből egy fakultatív – mondta Ifkovics Zorán, a csapat kapusa és kapitánya. – A csapat nagy része dolgozik délelőtt, így rájuk ez nem vonatkozik, de akik tanulnak, azoknak egy reggeli futás is szerepel a programban. Minden délután Kiskunhalason, a futballpályán szoktunk futni. Mint minden csapatnál, nálunk is a fizikai felkészülésen van a hangsúly. Sajnos elég monoton, de jelenleg ennek van itt az ideje. Augusztus második felében kezdünk majd el labdás feladatokat is végezni. Egész hónapban, minden nap van edzés, és majd szeptembertől állunk át a heti háromra.

A csapatban nem volt, és nem is lesz igazolás, ugyanis a helyi fiatalokra szeretnének építeni

– A keretünk teljesen ugyanaz, akikkel a tavalyi idényben is meneteltünk. Azonban szokásunkhoz híven, próbálunk minél több tehetséges fiatalt beépíteni az együttesbe. Azt tudni kell, hogy rendkívül jó a csapategység, sokan vagyunk fiatalok, ezáltal könnyű egy-egy fiatalnak beilleszkedni közénk. A nyár folyamán többször is voltunk strand kézilabdázni, mely remekül összekovácsolja a csapatot – tette hozzá a kapus.

A kiskunhalasi kapuvédő elárulta, milyen célokkal vág neki az alakulat a bajnokságnak a következő idényben. Egyetlen lépést kellene még megtenniük az aranyéremhez, természetesen szeretnék is, ha ez sikerülne ezúttal már.

– Általában szeptember közepén rajtol a megyei bajnokság, és valószínűleg hasonló csapatokkal, mint a tavalyi évben. Természetesen idén is az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot, és jövőre indulhassunk az NB II.-ben. Fontos ez, mivel ez plusz motivációt jelenthet mindenki számára, hogy igenis van értelme csinálni, lehet fejlődni. Egyénileg szeretnék minél több védéssel hozzájárulni a csapat sikereihez, és megnyerni minden mérkőzést.

Ifkovics Zorán a pályán kívül az edzői szerepkörben is otthonosan érzi magát, ebbe is beavatott minket.

– Az elmúlt idényben a lány serdülőcsapatnak voltam az edzője, ahol bajnokságot sikerült nyerni. A csapat 90 százaléka feljátszott a szintén bajnokságot nyerő ifikhez is, így mind a két együttes kiérdemelte, hogy idén a másodosztályban versenyezzünk. Más kihívások, más célok, hosszabb utak lesznek, de biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk állni a helyünket ott is – zárta gondolatait Ifkovics Zorán, a Kiskunhalasi UKSC csapatkapitánya és kapusa.