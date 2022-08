Sok nézőt csalogatott ki a két csapat, ugyanis egyaránt voltak hazai és vendég szurkolók is. Már a bemelegítésnél látszódott, hogy mind a két fél komolyan készül a találkozóra. A nagy meleg ellenére remek ritmusban kezdődött a mérkőzés. A 4. percben jártunk, amikor Matyelka ívelte fel a labdát a félpályáról, a hórihorgas Pásztort keresve, aki a kifutó Gerner mellett el tudta fejelni a játékszert és gurult a kapu felé a labda, ám Sendula József a gólvonalról mentett. A 7. percben Szabó Roland ugratta ki Földi Róbertet, aki ziccerben ment a kapura, ám Gerner nagyot védett és kiütötte a próbálkozást. A 11. percben megszerezte a vezetést a Deszk.

Földi remek ütemű kiugratást tálalt Fórizs Attila elé, aki egy átvétel után Gerner mellett lőtt a kapuba 0-1.

Az első keceli lehetőségre a 18. percig kellett várni, ekkor Torma rázott le magáról két vendég védőt, majd az új igazoláshoz, Bányaihoz passzolt, ő pedig egy jó átvétel után huszonöt méterről tüzelt, de védett a vendég hálóőr. Tíz perccel később egy deszki beadás után Gerner kirúgását Torma vette le, majd két védő szorításában is lőni tudott, ám újfent védett a kapus. A 35.percben Bányai adott be balról, melyre Dulai érkezett, de három méterről fölé lőtt. Kilenc perccel később kísértetiesen hasonló lehetőség adódott, mint Dulai ziccerénél, ám most Torma futott el a bal oldalon, majd gurított középre, ahol Bányai várta a labdát, ám mellé gurította azt.

A második félidő 3. percében Torma ugratta ki Gavulát, aki kapura tört, de Repák kapus hatalmas bravúrral védett. Az 53. Percben Fórizs húzott be a jobb szélről, majd bal lábbal lövést eresztett Gerner kapujára, de mellé ment a kísérlet. A 66. Percben Gavula remek ütemű átadást tett Torma elé, aki lefutotta védőjét, majd középre centerezett, ám Patainak kicsit hosszú volt a labda, így mellé gurított. A 70. Percben Torma adott be balról egy szögletet, ám Sendula Péter – még ha kicsivel is, de - fölé fejelte azt. Tíz perccel később Bányai adott remek passzt Gavulának, ám nagy helyzetben mellé lőtt a támadó. A keceli csapat nem adta fel ment előre, még az utolsó percben is szögletet rúgtak, amire Gerner kapus is felszaladt, ám egy vendég védő felszabadított és vége lett a találkozónak.