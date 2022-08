A ZTE-ről sokan azt rebesgették, hogy a szezon egyik kiugró meglepetése lehet idén, hiszen új vezetőedző, új sportigazgató, emellett több új játékos is érkezett a klubhoz. A felkészülés alatt jól is nézett ki az, amit mutatott az együttes, mely például az AC Milan ellen is 3-2-re nyerni tudott egy hazai gálameccsen.

A bajnokságban az első öt hely valamelyikét tűzte ki a klub célként, és jól indult a szezon, hiszen idegenben 1-0-ra legyőzték a Honvédot. Az FTC elleni bajnokit elhalasztották, majd az Újpest elleni 1-1-et a Kisvárda elleni 3-1-es vereség követte, így egyelőre négy pontot sikerült begyűjteniük.

A KTE jó formában várhatja a találkozót, hiszen a Puskás Akadémia elleni 1-1-es döntetlennel 17 bajnoki mérkőzésre nyúlt a klub veretlenségi sorozata. Utoljára február 28-án a Vasastól kapott ki még a másodosztályban a Kecskemét. Szabó István ráadásul optimiális helyzetben is várhatja a találkozót, hiszen Belényesi Csaba visszatért, Rjasko Mihály pedig az NB III-as csapatban már játszhatott, új igazolásként pedig Gréczi Márton csatlakozott a hét közepén. Egyedül a Felcsúton kiállított Zeke Márió hiányzik majd, aki egy meccsre szóló eltiltást kapott.

A Zalaegerszeg és a Kecskemét között rengeteg hasonlóság van, hiszen mindkét együttes tele van fiatal játékossal, ezáltal inkább a nevelésben és a fejlesztésben hisznek.

Szabó István szerint a ZTE-nek annyi előnye mindenképpen van, hogy évek óta egy bevált receptet követnek, egy jól felépített rendszer szerint.

– Amennyire én látom, a két klub filozófiája hasonló, azzal a különbséggel, hogy több év előnyben van ellenfelünk, régóta egyengetik azt az utat, amit választottak – mondta Szabó István, a Kecskemét trénere. – Van az NB I. mellett akadémiájuk, van NB III-as csapatuk, illetve Lendván egy fiókcsapatuk. Jól felépített a rendszerük, akik kinőnek az NB III-ból, a szlovén másodosztályban fejlődhetnek tovább, ez egy nagy segítség nekik. Sok fiataljuk van, hozzánk hasonlóan gondolkodnak ezen a téren, szeretik felépíteni a játékosokat, amiből profitál a csapat. Minden meccs nehéz, ez a mostani is az lesz. Egy nagyon intenzív futballt játszanak mostani edzőjükkel, a nyáron is nagyon bátran kimondták azt, hogy az első ötbe szeretnének kerülni. Ehhez támadni kell, ehhez gólokat kell lőni, a törekvésük meg is van erre. Mi se szeretnénk viszont rosszul teljesíteni szombaton, így élvezetes lesz a meccs, melyen szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Sűrű időszak vár a Kecskemétre, hiszen hét nap alatt három bajnokin kell bizonyítania a játékosoknak. A ZTE elleni meccs után szerdán a Fehévár otthonába utazik a KTE, majd jövő szombaton a Paksot fogadja Szabó István együttese újra hazai pályán.