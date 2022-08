A Kecel FC hazai pályán, a Deszk SC ellen kezdi meg szereplését a MOL Magyar Kupában. A vendég együttes az elmúlt szezonban a kilencedik helyen ért célba a Csongrád-Csanád megyei élvonalban. Az együttes két esztendővel ezelőtt jutott fel a megyei első osztályba, miután elsőként értek célba a megye kettőben. A mögöttünk hagyott érában megyei kupadöntőt játszottak, ahol az SZVSE ellen maradtak alul.

Az egyesület technikai vezetője Pandur László elmondta, hogy mit is várhatnak a vasárnapi megmérettetésen.

– Mindenféleképpen szeretnénk győzelemmel abszolválni a mérkőzést. Egy rendkívül fiatal csapat fog hozzánk látogatni akik megmutatták az előző kiírásban, hogy milyen jó csapat ugyanis bejutottak a Csongrád-Csanád megyei kupa döntőjébe. Az interneten található statisztikákat megnéztük róluk, nagyjából hasonló képességű csapat mint amilyenek mi is vagyunk. Amennyiben jók az információim a Deszk futsal csapatában játszik egy környékbeli futballista, a kiskunhalasi Sorin. Annak azért örülök, hogy nem a nagypályás csapatukat erősíti, hiszen egy rendkívül jó játékosról van szó. Szeretnénk masszív védekezésből, gyors támadásokat indítani és többfajta helyzettel meglepni az ellenfelet.

A szakember beszélt a csapat körüli változásokról is.

– A játékoskeretet szerettük volna egyben tartani, ami részben sikerült is. Négy játékosunk, Sibalin Dániel, Máruska Vitalij, Fenyvesi Kristóf és Velez Donát távozott a keretből. Azonban helyükre tudtunk igazolni három futballistát, Dulai Máté Soltvadkertről, Döbrentei Dávid Kiskunhalasról, Gavula Levente pedig Kerekegyházáról érkezett hozzánk. Az elnökünket, Vata Zalánt is reaktiváltuk így ő is a pályáról tudja majd segíteni a csapatot. Mindenképp szükség lesz egy ilyen irányító szellemű játékosra mint ő.

A csapat az új játékosokkal változni fog a csapat taktikája is.

– Az edzőnkkel Vata Zalánnal abban maradtunk, hogy mindenképpen a középpályán kell stabilabbnak lennünk, ugyanis azon harmadban rengeteg labdát veszítettünk el a tavasz folyamán. Ebben azt gondolom, hogy tudtunk előre lépni mindenképp. Illetve a támadó szekcióban is szeretnénk hatékonyabbak lenni. Nagyon fontos, hogy többféle helyzetből veszélyeztetni tudjuk majd ellenfeleink kapuját. A hétvégi mérkőzésen is már ezeket a dolgokat szeretnénk látni. Mindenképpen a továbbjutás lebeg a szemünk előtt, bízom benne, hogy a srácok meg is fognak érte mindent tenni – zárta gondolatait Pandur László.