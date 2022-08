Vasárnap játszották a meccset, az ünneplés tehát tulajdonképpen a pályán lezajlott. – A meccs után vacsoráztunk, és sokáig maradtunk még az öltözőben, a hangulat lecsillapulta után pedig sokáig beszélgettünk. Szerencsére volt miről, hiszen hatalmas élmény volt ez a továbbjutás így.

Tóth Levente elmondta, hogy előzetesen tisztelték az ellenfelet, de nem tartottak tőle. – Az edzőnk, Kohány Balázs elég jól felkészítette a brigádot. Tudtuk, hogy erős csapat, de nem volt bennünk olyan érzet, hogy lehetetlen küldetés lenne a továbbjutás. Ez az érzés az első félidőben is megmaradt, hiszen bár akkor némi fölényben játszottak, igazi ziccereink nekünk voltak.

Végül a góllal kapcsolatban is megkérdeztük a gólszerzőt, hogy a pillanatnyi ihlet műve volt, vagy lehet-e egy ilyen találatban tudatosság. – Nem a pillanatnyi ihlet szülte a megoldást. Már a szünetben beszélgettük többen, Farkas Szabolccsal és Farkas Zalánnal, hogy rendre messze kijön a kapujából a vendégek kapusa, húsz, huszonöt méterre is kimerészkedik.

Így aztán a második félidőben végig ott motoszkált a fejemben az, hogy lesz-e vajon olyan pillanat, amikor ki lehet használni ezt, hogy ilyen messze kikódorog a kapujából.

Így amikor a 95. percben megkaptam a labdát a saját térfelünkön, a félpálya közelében, egy pillanatra sem haboztam, és a kivitelezés is tökéletesre sikerült. Nagyon boldog vagyok, hogy ezzel továbbjutáshoz segíthettem a csapatot.

Természetesen lelkileg hatalmas lökést adott ennek az újjáalakuló brigádnak ez a szép siker. – Mi, játékosok eddig is bíztunk benne, hogy szép idény előtt állunk, olyan idény előtt, amelyben tényezők leszünk a megyei első osztályú bajnokságban. Ráadásul van még három hetünk a felkészülésre, tehát még tovább fog összeérni, összekovácsolódni a csapat. És most már kettős cél lebeg a szemünk előtt, egyrészt a bajnoki rajt, másrészt pedig a MOL Magyar Kupa augusztus végi második fordulója. Ha azon sikerülne továbblépnünk, utána már igazi nagy csapatot is idehozhatnánk Kalocsára. Motiváció tehát van bőven, és a kupameccsen megkaptuk a szükséges inspirációt is.