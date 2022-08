Az bizonyos, hogy nem története legacélosabb esztendejét tudhatja maga mögött a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában szereplő Bácsbokod, miután a 2021/22-es bajnokságban a tizennégy csapatos mezőnyben hat győzelemmel, három döntetlennel, és tizenhét vereséggel a 12. helyen végzett, de manapság már az is eredmény, ha egyáltalán életben van egy csapat. Márpedig a Bácsbokod életben van, és a nyári fejleményeket – no meg a jól sikerült felkészülési mérkőzések eredményeit – tekintve borítékolható, hogy a következő idényben nem is éri be ennyire szerény teljesítménnyel. Változások történtek a csapat háza táján is, de a megye három Déli csoportjának a mezőnyében is, egy ezzel kapcsolatos gyors tesztkérdés szegeztünk Molnár Csabának, a csapat edzőjének, amely így hangzott: „Tudja-e már most, gondolkodás nélkül, hogy mit fog csinálni október 8-án délután három órától?” Molnár Csaba egyetlen pillanat habozás nélkül vágta rá, hogy teljesen egyértelmű, hogy tudja: akkor vívják a Bácsbokod–Bácsborsód rangadót. Ezt a szomszédvári derbit a korábbi évtizedekben is legendák övezték, mind a nézőszám, mind a meccsek hangulata miatt, hiszen eme két település esetében nem sokat számít, a rangadón éppen melyik van otthon, a távolság még akár gyalogosan, egy kiadós húsvéti locsolkodás végeztével is megtehető. Kevésbé örömteli, hogy a szomszédvári annak köszönhetően jött létre, hogy az évek óta a megyei másodosztályban szereplő Bácsborsód az idén ősztől már csak a harmadosztályú indulást tudta vállalni.

Ami a tavalyi évet illeti, Molnár Csaba elmondta, hogy valóban ritka gyengére sikerült a szereplés, és valóban nem ad büszkeségre okot a helyezésük, ennek ellenére megérdemli a társaság, hogy kalapot emeljen előtte, hiszen tizenkét, tizenhárom játékossal küszködték végig a szezont. Arra, hogy az idén nem fordulhat elő a tavalyihoz hasonló vesszőfutás, az lehet az egyik garancia, hogy bővült a keret.

– Sikerült kilenc játékost leigazolnunk.

Itt persze nem kell nagy bevásárlásra gondolni, sztárokat nem csábítottunk Bokodra, elsősorban arra próbáltunk törekedni, hogy a környékbeli más csapatoknál játszó bokodiakat csábítsuk haza. Ezt a törekvésünket részben siker koronáztam. Bácsborsódról igazolt hozzánk Égi Gábor, Kiss Patrik, Aladics György, Gyulánszki Brendon, Sörös Viktor és Jarmaczki Bálint. A LUA Bajától tért haza Barth Zalán, a Bácsalmástól Barth Milán, és Tataházáról Gyenes Attila. Ráadásul a szakmai személyzet is bővült, hiszen Bácsborsódról Szöllősi Viktor csatlakozott az edzői stábhoz, vagyis mostantól vele ketten irányítjuk a csapatot.

A felkészülést – a teljes megyei mezőny többségéhez hasonlóan – július 12-én kezdték meg. Hogy komolyak a célok, és hogy megvan a célok teljesítéséhez szükséges lelkesedés, azt bizonyítja az is, hogy hetente két edzést tartanak Szöllősi Viktorral a keretnek. Öt felkészülési mérkőzést terveztek a bajnoki rajt előtt, ebből hármat már lejátszottak.

– Játszottunk egy meccset a Fajsz vendégeként, ott nyerni tudtunk 4–1-re, aztán megye kettőben induló Foktő vendégeként kikaptunk 3–1-e, az elmúlt hétvégén pedig 5–2-es győzelmet sikerült aratnunk újfent a Fajsz fölött.

A legutóbbi felkészülési mérkőzésen az Égi – Beck, Gyulánszki, Kiss P., Altsheimer, Jarmaczki, Barth M. Barth Z., Papp ,Tóth M.,Ujházi tizenegy kezdett, csereként lehetőséget kapott még Sill, Vojnics, Kölcz, Söröli, Sörös, Mojzes, Gyenes, Juhász, Bujdosó. A gólokat Barth Milán,Papp, Uhházié és Kölcz szerezték, utóbbi kétszer is betalált. Ami a hátralévő felkészülési mérkőzéseket illeti, ma délután egy villámtornát rendeznek Bácsbokodon három csapat részvételével, a hazaiak vendége az Érsekcsanád és a Foktő lesz. Mindenki mindenki ellen játszik, egy-egy félidőt. 17 órakor indul a program a Bokod-Csanád meccsel, ezután a Foktővel meccsel a hazai gárda, 19 órakor a Foktő-Érsekcsanád összecsapás zárja a mögöttünk álló hét második felében rögtönzött bokodi tornát. A bokodiak a felkészülést a Felsőszentiván elleni találkozóval zárják.

Molnár Csaba elmondta, hogy ami a következő idényt illeti, elsősorban az a cél, hogy a középmezőnyben végezzenek, persze ő lenne a legboldogabb, ha ezt sikerülne túlteljesíteni.

– Nagyon sok a fiatal a keretben, nekik össze kell még szokniuk és rutint kell szerezniük. Ehhez időt kell adni nekik, de ha ez megtörténik, akkor meggyőződésem, hogy az ellenfeleink kénytelenek lesznek komolyan venni minket.

Például a Bácsborsód is. – Az egy nagyon komoly rangadó lesz most is. Ha jól emlékszem, hét év után csap újra össze a két település csapata. Két dologban biztos vagyok. Nagyon sok szurkolót meg fog mozgatni ez a rangadó, és hogy egyik csapat sem fogja olcsón adni a bőrét – vállalkozott jóslásra Molnár Csaba.