– Az elején láttam a csapaton a görcsösséget, nem találtuk a helyünket a pályán, rengeteg volt a ontatlan passz – értékelt Duzmath József, a hazaiak játékos-edzője. – Az első negyedóra zárultával aztán megnyugodtunk, egyre inkább átvettük a játék irányítását. Rengeteg szögletet, szabadrúgást rúgtunk, az egyik nagy bedobásnak meg is lett az eredménye. Tudtuk a szünetben is, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz ez, ebben nem is tévedtünk, a csatáraink pontosságának hála azonban a félidei vezetést még három góllal tudtuk megfejelni. A végén aztán el kell ismernem, hogy rendkívül elfáradtunk. Borzasztó nagy volt a hőség, ki kellett használnom az összes cserémet, de örülök, hogy fáradtan is nagyon küzdött a csapat, ennek köszönhetően az Uszód már csak szépíteni tudott.

– A mai mérkőzést, még pontosabban a játékintelligenciát nagyban befolyásolta a mérkőzést a nagy hőség – nyilatkozta Borsos Tamás, aki egyelőre csak a kispadról tudja segíteni az Uszód csapatát. – Ebből adódott, hogy az első játékrészben főleg előrevagdosott labdára próbált az ellenfél és mi is rárajtolni, rásprintelni, abból helyzetet kialakítani. A hazaiak két szerencsés találattal megszerezték a vezetést. A harmadik gólnál egy kicsit megijedtem, de úgy láttam, hogy a második játékrészben, főleg az utolsó húsz percben erővel jobban bírtuk, mint a hazaiak. Sikerült szépítenünk kétszer is, a második szépítő gólunk után beszorítottuk az ellenfelet, újabb találatot azonban már nem tudtunk elérni. Gratulálok a hazai csapatnak, úgy gondolom, hogy igazságos eredmény született.

Szentmárton SE–Uszód KSE 4–2 (1–0)

Szalkszentmárton, 140 néző, vezette: Kiss-Tóth Dominik (Rátkay Ernő, Turopoli András)

Szentmárton: Kovács Krisztofer – Duzmath József, Szilágyi Roland (Holczimmer Patrik 67.), Kiss Szabolcs (Dézsi Tamás 88.), Szilágyi Martin, Dankó Hunor (Sztakó Tibor 55.), Antal Róbert (Lencsés Dénes 75.), Halász László, Torgyik Pál, Kesjár Attila, Csonka Norbert (Dávid Tamás 83.).

Uszód: Gyuricza Tibor – Horváth Richárd (Máté Béla 46.), zorván Marcell, Romsics Péter (Krausz Márton 65.), Zorván Szilárd, Leták Zsolt, Korsós Kristóf (Ház Tamás 46.), Kovács László (Teleki Tamás 60.), Medovy Arnold, Vinkó Benjámin (Kiss Balázs 46.), Rakiás Milán.

Gól: Csonka 36., 51., Kiss Sz. 46., Antal 63., illetve Medovy 56., Teleki 77.

Sárga lap: Dankó 48., Antal 75., illetve Rakiás 68.