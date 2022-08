Aligha túlzás a kijelentés, hogy a másodosztály eddigi negatív meglepetés csapata a Diósgyőr. A borsodiak ugyanis eddig még nem szereztek pontot, a Siófoktól idegenben kaptak ki 1–0-ra, a Soroksártól pedig hazai pályán 2–1-re. A szurkolóik nem ezt remélték, és ennek hangot is adtak az otthoni mérkőzésükön. Éppen ezért nagyon fontos mérkőzés következik számukra vasárnap idegenben, a Tiszakécske ellen. Persze ugyanezt a Tisza-partiak is elmondhatják magukról, igaz nekik már van egy győzelmük. Az ősszel Diósgyőrben 0–0-as döntetlen született, de abból a tiszakécskei kezdőcsapatból már csak négyen léphetnek pályára, a többiek máshova igazoltak, így teljesen más összetételű gárda veszi majd fel a küzdelmet a Diósgyőr ellen most vasárnap.

A mostani első két bajnoki mérkőzésen kezdőként szerepelt Végső Előd, aki az előző bajnokságban kevesebb lehetőséget kapott. Megkérdeztük a védőt, minek tulajdonítja azt, hogy élvezi Visinka Ede vezetőedző bizalmát?

– Örültem annak, hogy a kezdő csapatban kaptam helyet, ezért szeretném a bizalmat meghálálni. Sajnos a második meccsen vereséget szenvedtünk, de megyünk tovább és a Diósgyőr elleni találkozót próbáljuk megnyerni.

Ugyanúgy készülünk, mint bármelyik mérkőzésre, tudjuk, hogy a Diósgyőrnek jó játékosai van és hogy jó csapat, de megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy megszerezzük a három pontot. Én a magam részéről mindent megtettem és meg is teszek az edzéseken, és ha a mester számol velem, akkor szeretnék hasznosan és eredményesen játszani. Talán annak köszönhető az, hogy kezdő lehettem eddig, hogy a felkészülésem jól sikerült, az edzőmérkőzéseken pedig a visszajelzések többnyire pozitívok voltak. Remélem, hogy a továbbiakban is számolnak majd velem, ha olyan teljesítményt nyújtok.

– Csalódásként éltük meg a Kozármisleny elleni meccset – tekintett vissza a múlt hétvégi mérkőzésre Visinka Ede, a kécskeiek vezetőedzője. – Sokkal többet vártunk magunktól és a mérkőzéstől, de túl olcsón adtuk a bőrünket. Jobb eredményre számítottunk, akár döntetlenre, akár győzelemre. Egy nagy pofont kaptunk a sporttól. Éppen ezért próbáltunk visszamenni a gyökerekhez, kielemeztük a mérkőzést, látjuk a hibáinkat. Sokkal nagyobb alázattal és motiváltabban kell játszani minden csapat ellen. A Kozármisleny elleni találkozó bebizonyította, hogy nincs könnyű ellenfél.

Most jön hozzánk a Diósgyőr, aki bajnokesélyes, éppen ezért még többet kell tennünk a siker érdekében.

Úgy látom, hogy a fiúkhoz eljutott az, amit a találkozó után megbeszéltünk és amit mi akarunk, mert nagyon motiváltan edzettek és edzenek. Ezt a szintű morált fenn kell tartani és akkor nem lehetnek problémák. A kvalitás benne van a csapatban, de még mindig az összekovácsolódás folyamatában vagyunk, hiszen kilenc új játékosunk van. Meg kell szoknunk egymást a játékban, hogy ki mit csinál, éppen ezért tudatosabb játékot várnánk, és a motivációt mindig magas fokon kell tartani, mert az elmúlt bajnokságban ezzel sokat értünk el – tette hozzá Visinka Ede.

A vezetőedző sokat dicsérte a játékosokat edzés közben, amit azzal magyarázott, hogy komoly fejmosást kaptak a labdarúgói, de attól még nem felejtettek el focizni. Önbizalomnövelő az, ha az edző dicséri a játékosokat.

A vasárnap 17.30 órakor kezdődő mérkőzésen arra számít, hogy a Diósgyőr megpróbálja majd őket legyőzni.

Nekik pedig az a feladatuk, hogy megpróbálják itthon tartani a három pontot, főleg egy vesztes mérkőzés után. A Tiszakécske az előző bajnokságban is képes volt legyőzni a két első osztályba feljutó csapatot. Persze ez most csak abban az esetben lehetséges, ha mindenki száz százalékot nyújt majd a pályán, harcolnak egymásért, csúszni mászni fognak és csapatként dolgoznak. – Persze nem csak ezen a meccsen, hanem mindegyiken – hangsúlyozta a hozzáállás döntő szerepét Visinka Ede.