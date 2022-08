A tavalyi győztes most is aktív volt a piacon, brazil légióssal, valamint magyar válogatott játékossal, Rutai Balázzsal erősítették meg az amúgy is igen erős keretüket. A kecskeméti gárda vezetősége sem dőlt hátra, hiszen a válogatott Pál Patrik mellett Stojan Milovac, Sánta Attila és Nyerges András leigazolásával sikerült még ütőképesebbé tenni a csapatot.

– Kemény munkát végeztünk a felkészülés során, és már vannak tapasztalataink a Haladásról, hiszen két edzőmeccset is vívtunk velük – mondta Marko Gavrilovic, a Kecskemét sportigazgatója. – Tudjuk jól, hogy a címvédő, kiváló játékerőt képviselő Szombathely ellen kell bizonyítanunk az első fordulóban. Számunkra minden egyes meccs kiemelt fontosságú lesz, nem teszünk különbséget az ellenfeleink között. Mindig győzni szeretnénk, és ez lesz a cél már hétfőn az első fordulóban is. Nagyon kiélezett küzdelmek várhatóak az alapszakaszban a felsőházi helyekért (1-6. helyek), így egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hangulatban kezdjük meg a bajnokságot. Tisztességgel felkészültünk, megvan a tervünk arra, hogyan lehetünk eredményesek a Haladással szemben. Bízom a játékosaimban, és abban, hogy ponttal, vagy pontokkal térhetünk haza majd a nyitófordulót követően – tette hozzá a kecskemétiek szakembere.