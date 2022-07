Az már a kezdés előtt látszott, hogy a csapatoknak az időjárással is meg kell majd küzdenie, viharos erejű szél kísérte ugyanis végig a 90 percet, ami bizony meg tudta lepni a játékosokat. A kecskeméti együttesben két túlkoros visszajátszó, Kersák Roland és Tóth Dávid került ezúttal a kezdőbe, de mellettük több fiatal is pályára lépett az NB I.-es keretből.

Az első helyzetre nagyjából 12 percet kellett várni, ekkor Markó volt figyelmetlen, és rossz hazaadására le tudott csapni Győri Benjámin, aki azonban rossz megoldást választott, át akarta emelni a kapust, de ekkora szélben ez hiba volt. A 18. percben büntetett a Cegléd, gyorsan elvégeztek a vendégek egy szabadrúgást, majd Papp elé ívelték a labdát, aki valahogy el tudta piszkálni azt még a kilépő Kersák mellett 11 méterről a kapuba (0–1).

A pontrúgások mindkét oldalon veszélyt hordoztak magukban, a 35. percben Telinger tekert jobbról a hosszú felé ballal, nem is tévedett sokat, míg a másik oldalon Győri Benjámin lőtt centikkel a léc fölé. A félidő végén még fejjel is próbálkozhatott a kecskeméti csatár Major Szabolcs beadása után, de nem talált kaput.

A második félidőben a „kis” KTE igyekezett több veszélyt jelenteni a ceglédi kapura, és az 54. percben Major Ernő előtt ígéretes helyzet is adódott, de a jó átvétel után a bal alsó sarok mellé tüzelt 16 méterről.

Négy perccel később öccse, Szabolcs is egy átlövéssel kísérletezett, ez azonban pont a ceglédi hálóőr kezében landolt.

A 62. percben két htalmas sansz is lett volna a kecskeméti egyenlítésre, de előbb Major Szabolcs lőtt közelről hatalmas kapufát, majd a kipattanót Győri Benjámin a kapusba lőtte, a labda ráadásul ki sem jött a szerencsés portásról. A Cegléd már főleg a kontrákra rendezkedett be a stabil védekezésre alapozva, és helyenként el is tudtak jutni a kecskeméti kapuig gyors támadóik révén, de ezek inkább csak lehetőségek maradtak. A 75. percben Markó viszont centikre volt a második góltól, jobb külsővel lőtt a tizenhatos vonaláról, de picivel a jobb alsó mellett hagyta el a labda a játékteret. A 81. percben Tóth Dávid tekert középre jobbról egy szabadrúgást, a hosszún Barkóczi érkezett, de a bal alsó mellé bólintott. A Kecskemét ugyan próbálkozott, de egyenlíteni már nem tudott a hajrában.

– A jobb helyzetkihasznalas döntött. A második félidőben folyamatos nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, jobban is játszottunk, de nem sikerült az egyenlítés, pedig a játékosok sokat tettek érte. Remélem, hogy ez a vereség a tanuló pénz a fiatal játékosaink számára – értékelt Szabó Tibor, a KTE II. vezetőedzője.

Kecskeméti TE II.–Ceglédi VSE 0–1 (0–1)

Kecskemét, 150 néző. Vezette: Kovács Tamás (Pogonyi Ferenc, Németh Balázs)

KTE II.: Kersák – Vén, Hatvani (Györgye 79.), Major Sz., Major E. (Horváth M. 79.), Győri B. (Kovács Á. 63.), Bodor, Győri Á., Barkóczi, Tóth D. Szalai Sz. Vezetőedző: Szabó Tibor

CVSE: Haála – Orlov, Schmidtka, Rjaskó, G. Bíró, Annus (Barna 88.), Papp (Bozsó 83.), Juhász, Telinger, Markó, Ványi (Ungureán 80.). Vezetőedző: Vjacseszlav Jeremejev

Gólszerző: Papp (18.)