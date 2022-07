Eközben tovább formálódik Szabó István vezetőedző csapatának a kerete. A június végével lejáró szerződésű játékosok közül Kis Balázs, Szabó László, Bartha László, Gál Szabolcs távozott, az pedig már januárban eldőlt, hogy Lukács Dániel előszerződése érvénybe lép Diósgyőrben júliustól, ők már nem is kezdték el a felkészülést. A távozók névsora kiegészült Paudits Patrikkal és Lipcsei Ádámmal. Hadaró Valentinnel szerződést hosszabbított a klub, majd ezt követően kölcsönadta a Pécsi MFC-nek a 2022/2023-as szezon végéig.

Bővült is a keret. A klub csütörtökön megegyezett a jobbhátvédként bevethető Sági Milánnal, aki a PMFC-től érkezett, majd pénteken bejelentette a 28 éves montenegrói válogatott csatár, Uros Djuranovics leigazolását. Djuranovics az FK Mogrenben kezdte pályafutását, majd az FK Iskra és az FC Decic után – immár utánpótlás-válogatottsággal a háta mögött – 2017-ben állt légiósnak. A cseh Dukla Prahánál két évet töltött, ezután a lengyel Korona Kielcében, a román Politechnica Iasiban, illetve a szerb Radnicki Nisben és a Kolubarában szerepelt. Utóbbi klubban 37 mérkőzésen 15 gólt jegyzett. Teljesítményére hazája válogatottjánál is felfigyeltek, az idén háromszor a nemzeti csapatban is pályára lépett.

Ami az edzőmérkőzéseket illeti, az elsőt pénteken játszotta le a csapat, a Békéscsabát fogadták. Vasárnap elutazik Szlovéniába a július 9-ig tartó edzőtáborba a gárda. Ott két felkészülési mérkőzést vív meg, szerdán 17 óra 30 perckor a Slovenska Bistrica, majd szombaton, 11 órakor a Rudar Velenje lesz az ellenfél. A hazatérés utánra, július 13-ra még keresik a megfelelő ellenfelet, ám az már biztos, hogy azt követően július 16-án a Putnokkal játszanak, július 23-án pedig a Szegedet fogadja hazai pályán a lila-fehér gárda.