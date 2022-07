A Kecskemét új vezetőedzője ismerős arc lesz a Messzi István Sportcsarnokban, ugyanis Tóth Norbert játékosként a bajnokcsapat beállójaként járult hozzá még a feljutáshoz. A ceglédi kötődésű szakember tavaly nyáron hazatért, játékos pályafutása mellett pedig már hosszú ideje edzősködik, szintén Cegléden irányítja a női csapatot. A klub közleménye alapján úgy fest, hogy a két megbízatást akár párhuzamosan is folytathatja a következő szezonban.

Az új tréner bejelentése mellett arról is beszámolt a KTE, hogy a csapat megkezdte a felkészülést a másodosztály küzdelmeire, és szinte teljessé is vált az új kihívásokra váró együttes játékoskerete, melyről hamarosan bővebben is beszámolnak majd.