Ezúttal nem nappali hőségben, hanem kicsit enyhébb időben, este fél hétkor kezdődött a találkozó. Visinka Ede vezetőedző ezen a találkozón azt a csapatot küldte pályára, akik korábban is kezdtek. Ezúttal egy két csere kivételével mindenki kilencven percet játszott. Az alábbi összeállításban kezdett a TLC: Halasi – Balázs, Végső, Máté Zs., Farkas N. (Lovas A. 80.), Szekér, Erdei, Kiss N. (Lovas Zs. 80.), Gyurján, Zamostny, Geiger (Winkler 70.). Az első játékrészben Máté Zsolt fejesével vezetett a Tiszakécske, és mint később kiderült ez volt a találkozó egyetlen gólja, amivel a Tiszakécske meg is nyerte a mérkőzést.

– Nagyon dinamikus mérkőzés volt, a szlovén másodosztály egyik élcsapata ellen, nyilatkozta a találkozó után Visinka Ede. – Nagyon tetszett az, ahogyan beleálltunk a mérkőzésbe.

Húsz perc után teljesen átvettük a mérkőzés ritmusát, és megszereztük a vezetést.

Pontosabban le kell játszanunk a végjátékot, és akkor még jobb lesz a csapatunk. Nagyot küzdöttünk, és voltak nagyon jó teljesítmények. A felkészülési szakasz egyik nagyon jó meccse volt, nagyon várom a holnapi Siófok elleni találkozót. Kellett ez a kilencven perc a játékosoknak, akik csereként álltak be, azok is nagyon jól teljesítettek. Holnap egy másik komplett csapat fog majd játszani a Siófok ellen. Remélem, hogy az a gárda is jól fog majd szerepelni, tette hozzá Visinka Ede.