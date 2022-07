A KTE-t a számok és a statisztikák alapján, illetve a meglepetésnek számító feljutás után sokan biztos kiesőnek könyvelik el, de a klubot már tavaly is esélytelennek könyvelték el az NB II.-ben, így nem új ez a helyzet a lila-fehéreknek.

– A szakemberek is számokból tudnak kiindulni. A miénk az egyik legalacsonyabb átlagéletkorú keret, feljutó csapat vagyunk, a játékosok NB I.-es meccsszámára levetítve a számokat, mi vagyunk a legrutintalanabb csapat. Ha ezt nézzük, illetve a statisztikát, akkor nem állíthatnak mást az elemzők sem. Mégis, szeretnénk ezt a papírformát felborítani, amiről majd beszélgetni is fogunk sokat. Ez a csapatjáték lényege, hogy a lehetetlent lehetővé tehetjük. Nem mi vagyunk a fő esélyesek ebben a bajnokságban, de sportemberként, illetve korábbi sportolóként is nagyon szerettem és tudtam is küzdeni. Ez a csapataimra is mindig jellemző. Ellenérveket a játékunkkal tudunk felsorakoztatni, hogy a szkeptikusokat is meggyőzük. Ez mi a lehetőségünk, hogy mindannyian megmutassuk magunkat, és ne csak egy évig, hanem több szezonon át. Nálunk jobban senkinek nem lehet ismerős ez a helyzet, hiszen tavaly az NB II.-ben is elmondták, hogy a játékosok életkorát és rutinját nézve kiesők leszünk, de a csapat erre nagyon jól reagált. Abban mindenki biztos lehet, hogy idén is meg akarjuk mutatni, hogy tévednek velünk kapcsolatban azok, akik csak a számokat veszik alapul, ezt a játékunkkal és az eredményeinkkel tehetjük viszont csak meg – mondta a KTE trénere.

Szabó István azt is elárulta, hogy szerinte mennyi pont kellene a biztos bennmaradáshoz.

– Véleményem szerint, illetve az utóbbi évek eredményei alapján 37-38 pont lehet az a mennyiség, amivel már bent lehet maradni az NB I.-ben. Tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogyha megvan a nyugodt légkör, a mérkőzések higgadt értékelése, akkor a siker nem marad el.

Nagyon hektikus ez a 12 csapatos bajnokság, többször is láttam már olyat, hogy egy csapat akár négy-öt meccsen át is nyeretlen maradt, de utána hasonlóan jó sorozatot produkált, amivel hatalmasat lépett előre.

Átlagban úgy kell gondolkodni, hogy három meccsből legalább egyet meg kell nyerni, de ahogy említettem is, az is előfordulhat, hogy egy rosszabb és egy jobb periódus váltja egymást. Minden meccsen a győzelemre fogunk törekedni, de természetesen van egy elképzelésünk a szezon kapcsán, lesznek számunkra kiemelt fontosságú meccsek, lesz időszak, amikor rotálni kell, de az a lényeg, hogy a végén mindenképpen legyen meg az a 37-38 pont, amivel kalkulálunk.

Szabó István bő tíz évvel ezelőtt irányította utoljára az NB I.-ben a KTE, most a klubbal együtt tér vissza a legmagasabb osztályba, amit szeretne természetesen sikerrel venni.

– Nagy várakozással tekintek előre a hétvégi mérkőzésre, illetve a csapat szereplése kapcsán. A múlt héten talán egy kicsit feszültebb és fáradtabb voltam, most viszont tisztán látom már magam előtt a feladatokat és a szezont. Talán jót is tett ez az eltelt tíz esztendő, mely alatt több klubnál, több osztályban is tudtam dolgozni. A tavalyi év a legjobb példa arra, hogy a higgadtság, a nyugodtság, a tisztánlátás mennyire fontos, ezt 55 évesen már jobban is tudom kezelni. Egészséges várakozás van bennem, kecskemétiként, lokálpatriótaként, szeretett csapatom edzőjeként szeretném, ha kiszolgálnánk a közönséget, és a jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelnénk – zárta gondolatait a vezetőedző.