Stojan Milovac a Novi Pazar csapatában kezdte meg pályafutását, majd Romániában a Csíkszereda és a Temesvár gárdáit erősítette, előbbivel a kupában és a bajnokságban is aranyérmes lett. A legutóbbi szezonban 12 gólig jutó játékos már a szerb nemzeti válogatott mezét is magára húzhatta egy alkalommal. A 25 esztendős, technikás játékos számára nem lesz ismeretlen a kecskeméti közeg, hiszen Darko Ristic és Biró Attila már voltak klubtársai a korábbi karrierje során.

– Boldog vagyok, hogy Kecskemétre szerződhettem, mert egy nagyon jól szervezett és dinamikusan fejlődő klubról beszélünk – kezdte Milovac. – Úgy gondolom, hogy minden adott lesz ahhoz, hogy szép szezont fussunk, és elérjük a kitűzött célokat, hogy a versenysorozatokban a legjobbak közé kerüljünk. Természetesen rengeteg munka vár ránk, de úgy látom, hogy mindenki nagyon elszántan vetette bele magát a munkába, és szeretne fejlődni. Így vagyok ezzel én is, szeretném a legjobb tudásommal szolgálni a klubot, a várost – zárta gondolatait a szerb futsalos érkezése után.

A kecskeméti együttes egyelőre Rigó László, Biró Attila, Öreglaki Norbert, Hadnagy István, Bencsik Roland, Mészáros Bence, Mánya Szabolcs és Darko Ristic szerződéshosszabbításáról számolt be, Milovac mellett pedig a Veszprémből érkező Pál Patrik megszerzését jelentette be. A nyári felkészülési meccsek hamarosan el is indulnak, pénteken 19 óra 30 perckor az Aramis vendége lesz az SG Kecskemét, amit két idegenbeli mérkőzés követ a bajnok Haladással. Először augusztus 5-én az Aramis ellen tekinthető meg hazai környezetben az együttes.

Az MLSZ megtartotta a bajnokság sorsolását is, ennek alapján az is biztossá vált, hogy augusztus 15-én ugyancsak a Haladás vendégeként kezd a ScoreGoal, egy héttel később a Nyírbátor ellen jöhet az első hazai bajnoki. A végleges menetrendről még zajlanak az egyeztetések, de továbbra is hétfőn szeretné játszani hazai mérkőzéseit a klub.

A bajnokság lebonyolítása nem változik, de ahogy arról hírportálunk is beszámolt, idén kettővel több, azaz 12 csapat indulhat az élvonalban. Az alapszakaszban két kört rendeznek, majd az első hat a felősházban, a második hat az alsóházban játszik le újabb kettő kört. Az első kettő a bajnoki címért, a harmadik és a negyedik a bronzéremért küzdhet a rájátszásban, az utolsó kettő pedig kiesik a bajnokságból.

Az SG Kecskemét célja egyértelmű, dr. Vercz Tamás már a szezon előtt kijelentette, hogy minimális elvárás a felsőházi tagság elérése.