A hatalmas meleg érezhetően rányomta a bélyegét az első félidő játékára, igaz, már a 2. percben kecskeméti gól születhetett volna. Grünvald készítette le a labdát Szuhodovszkinak, aki egyből lőtt is, középen egy majdnem Djuranovicsnak lett jó, de végül kevéssel a bal alsó mellé pattogott a labda. A 12. percben fordított szereposztás mellett alakult ki helyzet, Djuranovics jó ütempassza után azonban Szuhodovszki fölé bombázott jobbal. Szünetig már kevés említésre méltó esemény alakult ki a kapuk előtt, egyedül Vágónak adódott egy komoly lehetősége, de a tömegből elé csorgó labdát fölé lőtte Szuhodovszki beadása után.

A második játékrészt a Szeged kezdte jobban, több ígéretes lehetőséget is sikerült a vendégeknek kialakítania az első tíz percben, de ezekből nem született gól. Nem úgy Banó-Szabó kitűnő átlövéséből, aki 22 méterről, ballal lőtte ki a bal alsót az 55. percben (1-0). A gól után az eső is leszakadt a viharral, talán ez is megzavarta a vendégek kapusát, aki a 65. percben eladta a labdát a tizenhatoson kívül, Tóth volt szemfüles, aki aztán Meszihez passzolt, neki pedig csak az üres kapuba kellett gurítania 19 méterről (2-0). A hajrában is kecskeméti lehetőségek alakultak már csak ki, ezekből egyet sikerült gólra váltani: Szabó Alex jobbról érkező beadását Tóth Barna fejelte a kapuba a 83. percben (3-0).

Legközelebb már bajnoki meccs következik, július 30-án 17:45-kor a Vasas érkezik a Széktói Stadionba az OTP Bank Liga 1. fordulójában.

– Ebben a kánikulában nagyon megterhelő volt ez a mérkőzés, nem könnyű ilyenkor ezt a játékot játszani. Ez meg is látszott időnként a két csapat játékán, de összességében jó szellemben futballoztunk végig. Voltak a mérkőzésnek olyan részei, amikor nem a megbeszéltek szerint játszottunk, de mindig van hova fejlődni, ezt próbáljuk javítani. A hozzáállás tetszett, akkor is, ha a Szeged is tudott nehéz pillanatokat okozni. Ezekre jól tudtunk reagálni. Még mindig úgy látom, hogy csiszolni kell a csapatjátékot, szoknia kell az új játékosoknak is a taktikai elemeket, de amit ma beletettek ebbe a meccsbe a srácok, az megfelelő volt. Még mindig nem vagyunk készen, a következő héten is sok munka vár ránk. Szeretnénk a rajtra olyan állapotba kerülni, hogy sikerrel vegyük az első meccset – mondta Szabó István vezetőedző.

Kecskeméti TE – Szeged-Csanád GA 3-0 (0-0)

Felkészülési mérkőzés

KTE: Varga – Sági, Szabó A., Belényesi, Szalai, Grünvald – Katona, Szuhodovszki, Vágó – Tóth B., Djuranovics.

Csere: Nagy K., Banó-Szabó, Szabó L., Meszhi, Buna, Pejovics.

Gól: Banó-Szabó (55.), Meszhi (65.), Tóth B. (83.)