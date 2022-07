Idén ősztől azonban újra lesznek labdarúgó-mérkőzések Szabadszálláson, és ebben a TRD Sport Klubnak lesz döntő szerepe. A klub 2020-ban alakult azzal a céllal, hogy sporttal foglalkozzon, de nemcsak versenysporttal, hanem a szabadidősport szervezésével is. Amióta a polgármester, Darabos József is a kezdeményezés mellé állt, az egyesület töretlenül fejlődik. A kezdeteknél a kézilabdán volt a hangsúly, ez nem is változott, de hamarosan már tizenhárom sportágat fog működtetni az egyesület.

– Komoly és érdekes programokat szervezünk. A legutóbb például Bulath Anita járt nálunk egy közönségtalálkozón – nyilatkozta kérdésünkre Tóth Róbert Dávid, az egyesület alapítója. – Való igaz, hogy a kézilabda kiemelt szakosztály az egyesületben, komoly tervekkel, fókuszban az utánpótlás-neveléssel, de nyitottak vagyunk más sportágakra is.

Ezt bizonyítja, hogy a TRD Sport Klubnál a labdarúgó-szakosztály is megkezdte a működését. A város vezetése nem akarta veszni hagyni a helyi labdarúgást, ezért lépett együttműködésbe a TRD Sport Klubbal. Ennek eredményeképpen a TRD Szabadszállás beadta a nevezését a 2022/23-as labdarúgó idénybe a harmadosztályba. Az elnök elmondta, hogy már megvan a felnőttcsapat edzője is, a nevét azonban csak később hozzák nyilvánosságra, mint ahogyan a felnőttcsapat keretének az összetételét is.