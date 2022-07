A Fit-Kid a sportos megjelenés, tánc, akrobatika, gimnasztika ötvözete, amely egyre népszerűbb a fiatalok, javarészt lányok körében. A ruganyosság, show-szerűség, a ruha, a zene és a koreográfia mind-mind kiemelkedő és pontozandó szerepű, csakúgy, mint a technikai és tartalmi követelmények. Hirsch Lili, az egyesület edzője és korábbi versenyzője számára nem volt kérdés, hogy ebben a sportban szeretné kipróbálni magát.

– Az első FitKid-el kapcsolatos élményemet első osztályos koromra vezetném vissza. Akkor az egyik barátnőmmel láttuk táncolni a lányokat és olyan jól csinálták, hogy nem lehetett nem odanézni. Egyből tudtuk, hogy mi is ki szeretnénk próbálni ezt a sportot. A tizenöt év alatt rengeteg edzőm, koreográfusom volt, akiktől rengeteget tanultam. Azonban a legmeghatározóbb edzők, és akiknek a legtöbbet köszönhetem az Angeli Ágota és Tóth Péter – mondta Hirsch Lili.

A legfontosabb dolog bármilyen sportban az, hogy aki műveli, szeresse csinálni. Másodsorban pedig az, hogy legyen benne eredményes. Hirsch Lili beszélt arról is, hogy mely versenyeredményeire a legbüszkébb.

– Rengeteg sikert és kudarcot éltem meg ezalatt a 15 év alatt.

A legbüszkébb az országos bajnokságon szerzett első helyezéseimre, illetve a diákolimpiai harmadik helyre vagyok. Utóbbit profi kategóriában sikerült szereznem.

Az elmúlt szezonban számtalan jó helyezést értek el az egyesület tagjai.

– Az elmúlt versenyszezon rendkívül nehéz és meghatározó volt. Most kellett igazán helyt állnunk, mint egy nagy összetartó család. Rengeteg jó helyezést értek el a lányok az elmúlt idényben, csoportokban és egyénileg is egyaránt. Valamennyi dobogós helyezésünkre büszke vagyok, ugyanis tudom, hogy mennyi munka van a lányokban. Nagy várakozás van bennem, ugyanis lesz még ősszel egy Európa-bajnokság, jelenleg is arra készülünk. Szeretnénk onnan is jó eredményekkel, tapasztalatokkal hazatérni – mondta Hirsch Lili.