A lehető legnagyobb melegben, 11 órakor kezdődött a találkozó, és végig hatalmas volt a forróság. A körülmények, leszámítva az időjárási viszonyokat, optimálisak, de azt is mondhatnánk, hogy nagyon jók voltak, de azért a hőség rányomta a bélyegét a találkozóra. Azok a játékosok, akik szerdán este játszottak, most nem léptek pályára. A Tiszakécske az alábbi összeállításban kezdett: Halasi – Oláh, Csáki, Kiprich, Farkas A., Lovas A. (Lovas Zs. 46.), Pongrácz, Vachtler, Horváth Z. (Geiger 75.), Balajti, Winkler. Az első félidőben egyik csapat sem tudott a kapuba találni. A második játékrészben a Siófok szerzett vezetést, majd egy újabb találattal növelni is tudták az előnyüket. A Tisza-parti kisváros csapata a találkozó végén Vachtler szabadrúgás góljával tudott szépíteni, így az eredmény 2–1 lett a Siófok javára.

– Embertelen körülmények voltak, már ami az időjárást illeti – nyilatkozta a találkozó után Visinka Ede vezetőedző. – Mi 90 perc játékidőt szántunk a labdarúgóinknak Horváth Zoltán kivételével, aki 75 percet játszott. Ez szándékos és tudatos volt, mert akik szerdán kaptak lehetőséget, azok most csütörtökön nem. Annyival volt jobb a Siófok, hogy ők hetet, nyolcat tudtak cserélni. Két összeállításban játszottak, és a második félidőben frissítettek. Az igazság az, hogy két elkerülhető gólt kaptunk. Szerencsére Vachtlernek a találkozó vége felé sikerült szabadrúgásból szépíteni. Most délután lesz egy kis pihenő, pénteken délelőtt egy könnyített edzés, szombaton pedig az utolsó felkészülési mérkőzésünket játsszuk a Budaörs ellen – tette hozzá Visinka Ede.