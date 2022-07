A korábbi évek praktikus és áttekinthető tervezési gyakorlatának megfelelően már a felkészülés pontos menetrendjét is fejből fel tudta sorolni a technikai vezető. – Heti négy edzéssel készülünk az augusztus 27-i hétvégén esedékes bajnoki rajtig, és a négy edzés mellé minden hétvégén egy edzőmérkőzést is lekötünk. Július 9-én játsszuk az elsőt, akkor a volt kiskőrösi mester, Miskovicz Bálint által edzett Bölcske vendégei leszünk. Egy hétre rá a Gerjen lett volna az ellenfél, a klub azonban időközben megszűnt, így most újra ellenfelet keresünk július 16-ára. Július 23-án hazai pályán fogadjuk a Csongrád-Csanád megyei bajnok Szegedi VSE csapatát. Július 30-án érkezik hozzánk az idén ősztől szintén a megyei első osztályban induló Kunbaja, rá egy hétre pedig a Szeged-Csanád Grosics Akadémia második számú garnitúrája. Augusztus 13-án visszaadjuk a látogatást a kunbajaiaknak, a felkészülés utolsó hétvégéjére, augusztus 20-án pedig Kiskőrös ellen játszunk – vázolta fel a csapat tervezett menetrendjét a technikai vezető.

A dobogós helyezés tehát a cél a megújult kerettel, de alighanem a „Ki korán kel, aranyat lel” közmondás az, amellyel szívesen indokolnák a korai kezdést Jánoshalmán a 2022/23-as idény jövő nyáreleji zárása után.