A Jánoshalmi FC az előző bajnokságban a megyei első osztályban a 3. helyen végzett, a Kunbaja pedig a megyei másodosztály déli csoportjában bajnoki címet nyert, három hónappal ezelőtt tehát még egy osztály volt a különbség a két gárda között. Mind a két csapat új edzővel vág neki a 2022/23-as bajnokságnak, a hazaiak kispadjára Fenyvesi Ferenc ült le a nyáron – ő szomszédos Borotáról tett át a székhelyét, miután ezüstérmet szerzett a csapattal a megye kettő déli csoportjában –, a kunbajai stafétabotot pedig visszavette Velibor Loncar, hiszen a 2020/21-es idényben az ő vezérletével szerezte meg a bajnoki címet a Kunbaja. Mind a két csapatról tudható, hogy megújult kerettel vágnak neki a következő idénynek. A Jánoshalma elsősorban fiatalokkal erősített, hogy gyorsabbá, lendületesebbé tegyék a társaságot, a Kunbaja pedig lényegében fiatalított. Ezúttal is komoly délvidéki légiót toborzott össze Velibor Loncar, Nagy István, a Kunbaja elnökségi tagja ugyanakkor a mérkőzés előtt elmondta, hogy a magyar kontingens megháromszorozódott, Bélavári Attila mellett ugyanis

Zsingellér Ferenc és Raics Kevin is a felnőtt keret tagja lett.

A Jánoshalma a Lengyel Péter – Busa Vajk, Cvetkovic Marjan, Suhajda Martin, László Dániel – Lengyel Szabolcs, Fenyvesi Bálint, Papp Dominik – Gáspár Adrián, Huszka Bendegúz, Jeszenszky Roland felállásban futott ki a pályára, míg a Kunbaja a Pandurevic Sztojan – Sojic Vukasin, Zigic Luka, Boján Ikrás, Kujundzic Kristian – Bélavári Attila, Momcilov Igor, Koklevci Denil, Panic Miodrag – Borenovic Dragan, Sicar Dragan összetételben állt oda a középkezdéshez. Közel száz néző gyűlt össze a pálya körül, a hazai szurkolókat az a kérdés foglalkoztatta, hogy hogyan áll a Jánoshalma felkészülése, de sokakat érdekelt az is, hogy a hétköznapokban a szerbiai Bácskossuthfalván készülő Kunbaja vajon milyen játékerőt képvisel. Kezdés előtt pedig fölmerült egy harmadik kérdés is, hogy a labda vajon hajlandó lesz-e útjára indulni így, hogy Sarok Attila, a Jánoshalma immáron hatodik éve elnyűhetetlen és örök optimista technikai vezetője, aki nélkül Jánoshalmán nem kezdődhet el mérkőzés – de még edzés sem –, ezúttal igazoltan távolt volt, hiszen nyaralt. A játékszer azonban szófogadó volt, és hagyta magát elindítani, miután Fülöp József játékvezető – az asszisztensei Nagy Norbert és Barta Viktória voltak – megadta a kezdésre a jelet.

Hatalmas lendülettel vetették bele a mérkőzésbe a csapatok, az első perceket sok gyors passz, sok csel, és megannyi kőkemény, de soha nem alattomos belépő jellemezte, szinte repülőrajtot vett a két társaság, látszott, hogy a labdát dajkálni a pálya egyetlen pontján sem lesz idő.

Eleinte a mezőnyben viaskodtak a felek, a 13. percben aztán Ikrás balról a hosszúra ívelt beadása megtalálta Bélavárit, aki lekezelte, lőhetett volna is, de inkább letálalta középre, Sicarnak, aki laposan célozta meg a hazai kaput, Lengyel Péter azonban vetődve, biztosan védett. A 23. percben Fenyvesi Bálint vállalkozott lövésre, amint adódott erre egy négyzetcentiméternyi tere, a jó húsz méterről megküldött lapos labdát vetődve hárította Pandurevic. A két mester olyan vehemenciával biztatta, hajtotta, – ha volt miért, dicsérte – a csapatát, ahogy egy ökölvívó ring mellett állva biztatják folyamatosan a bunyósaikat a boxedzők. Az első ivószünet után lassan, de biztosan elkezdett fölénybe kerülni a Jánoshalma. Ez a 36. percben gólban is megnyilvánult. Lengyel Szabolcs harcolt meg egy labdáért, majd indította a jobb oldalon meginduló Gáspárt. Gáspár elfutott, középre adott, és a remek érzékkel a labdára rajtoló Jeszenszky egyből, jobbal, tíz méterről a jobb alsó sarokba helyezett, 1–0, Három percre rá ismét Lengyel Szabolcs tört előre, kényszerítőzött Huszkával, és ezt követően szerelték ugyan a kunbajaiak, a labda azonban László Dániel elé került, aki balról, tíz méterről a jobb felső sarokba lőtt, 2–0. Az első félidő utolsó percében Lengyel Szabolcs vezette a labdát, majd egy igen komoly lövést adott le, a jobb alsó sarok irányába tartó labdát Pandurevic vetődve mentette.

Az első félidő második felében határozott hazai mezőnyfölény bontakozott ki, akkor már látszott, hogy itt egy bronzérmes csapat és egy újonc csatázik.

Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy jó erőben vannak a jánoshalmiak, több játékosuknak meg se kottyant, hogy kánikulában kell cikáznia.

A második félidő második percében csúsztatott fejessel veszélyeztettek a hazaiak – szöglet utáni beadást követően Busa Vajk tévedett csak nagyon keveset –, hét percre rá a csereként beállt Fenyvesi Kristóf tört be balról a vendégek 16-osára, lövését Pandurevic bravúrral ütötte szögletre. A 60. percben a szintén csereként beállt Angeli Tamás küldött meg balról egy lapos bombát, Pandurevic ugyan vetődve védeni tudott, a lecsorgó labdát azonban Jeszenszky higgadtan a kapuba helyezte, 3–0. A 68. percben egy eladott labdával Sicar indulhatott meg, kitette jobbra Borenovic elé, aki tíz méterről, jobbról félmagasan a kapufát találta el, de a csereként beállt Faddi Dávid érintése is kellett ahhoz, hogy a lécen csattanjon a labda. Továbbra is a hazaiak irányítottak, a vendégeknek, akik Zsingellérrel és Sotrával frissítettek, ritkán sikerült veszélyt teremteniük a hazai kapu előtt. A 75. perc volt a kivétel, amikor Ikrás lőtt balról fölé. Az eredmény már nem változott, ezen a napon ennyi volt a különbség a két csapat között.

– Elégedett voltam a csapatommal, a felkészülésnek ebben a fázisában a tőle elvárható legjobb teljesítményt nyújtotta

– értékelt a lefújást követően Fenyvesi Ferenc. – Nagyon örülök annak, hogy mindenki száz százalékig odatette magát. Minőségi játékot majd négy hét múlva kell nyújtatnunk, amikor megkezdődik a bajnokság. Kiemelni senkit nem szeretnék, mert mindenki nagyon szépen teljesített. Örömmel számolhatok be arról, hogy a hétköznapokon nagyon jó az edzéslátogatottság, az edzéseken nagyon sokat dolgozunk, és hétről hétre javul a csapat. Jó csapat a Kunbaja, minőségi játékosokkal, meggyőződésem, hogy két hét múlva, amikor visszaadjuk a látogatást, egészen más arcát mutatja majd a gárda. Örülök, hogy ma meggyőző teljesítményt sikerült nyújtanunk ellenük.