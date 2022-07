A „kis” KTE bemutatkozása nem is sikerülhetett volna jobban, hiszen a fiatalokra épülő gárda rögtön jó játékkal tudott nyerni.

– Meglepően jól és magabiztosan futballoztunk a Mór ellen, annak különösen örülök, hogy a védekezésünk jól működött

– mondta Szabó Tibor hírportálunk megkeresésére. – Nem kaptunk gólt, ellenfelünk kevés helyzetet dolgozott ki. A labdaszerzésekből szép támadásokat vezettünk, illetve szép gólokat lőttünk. Próbálunk nem kezdőcsapatban, hanem keretben gondolkodni, hogy mindenki megkapja a megfelelő mérkőzésszámot, akár az U19-ben, akár az NB III.-ban. A fő cél továbbra is az, hogy fejlődjenek a fiatalok, de természetesen mindezt eredményes szereplés mellett képzeljük el – mondta Szabó Tibor vezetőedző az első meccs, illetve a keret alakítása kapcsán.

Az NB III.-as csapat ugyan zömében a 2003-as és 2004-es korosztályra épül, de itt is lesznek igazolások, a klub több korábbi játékosát is vissza tudta már csábítani. A fiatalok számára motivációt jelent, hogy egy NB I.-es klub másodikcsapatában futballozhatnak, így szinte folyamatosan jelentkeztek más együttesekből is labdarúgók Kecskeméten, a héten is többen vesznek részt majd próbajátékon.

A 2003/2004-es korosztályból Cseh Balázs és Kőrösi Valentin már biztosan a keret tagja kapusként, mellettük Bellák Marcell, Kuchta Benedek, Kovács Ádám, Szamosi Csanád, Ádelhardt Rajmund és a sérülésből lábadozó Gyarmati Ferenc is biztosan az NB III.-as keret tagja lesz, ahogy a féléves dabasi kitérőből visszatérő Hatvani Dániel is. A 2004-es korosztály számára az átjárás is biztosított, hiszen még az U19-ben is szerepelhetnek, így a kapu mindenki előtt nyitva áll, megmutathatják magukat a felnőtt bajnokságban is, ha olyan ütemben fejlődnek.

A még fiatalabb 2005-ös futballisták közül Bálint Máté és Kónya Richárd játékára számít már most is a szakmai stáb, tehát az akadémiáról bárki bekerülhet a csapatba.

Ami a visszatérőket illeti, Major Szabolcs (2003-as születésű) még gólkirály volt a KTE LA U16-os bajnok együttesben, most Győrből tér vissza. Mellette testvére, Major Ernő (2002) is Kecskeméten folytatja, ő az NB III.-as Makótól csatlakozik. Györgye Márk (2003) Debrecenből, Szalai Szilárd (2004) a Puskás Akadémiától igazol újra Kecskemétre. Jászai-Deák Zoltán (2004) és Horváth Marcell (2004) a Ferencvárostól érkeznek, utóbbi szintén visszatérő, nem mellesleg kalocsai születésű, így erősíti a helyi kötődésű labdarúgók számát.

– Olyan keretet akartunk kialakítani, mely az akadémiánkra épül, akár olyan játékosokkal is, akik elkerültek közben máshová.

Tágabb értelemben az is fontos nekünk, hogy a megyét, illetve a régiót is képviseljük. Jó példa erre Telek Vilmos is, aki a KLC-ből volt velünk az első felkészülési meccsen próbajátékon, róla később születhet döntés. Ha végig nézzük a névsort, akkor az látható, hogy Major Szabolcs, Szalai Szilárd, Györgye Márk és Horváth Marcell is volt már játékosunk, így a helyi kötődés erős lesz, de a héten is érkeznek még próbajátékosok majd. Fontos, hogy olyan keretet állítsunk össze, mely az NB I.-es keret játékosai nélkül is megfelelő körülmények között tud dolgozni és készülni – mondta Szabó Tibor.

A KTE II. a héten tovább folytatja a felkészülést, hiszen hamarosan a szezon is elkezdődik Szabó Tibor csapatának.

A NB III. közép csoportjában a sorsolás is elkészült – egyelőre pontos kezdési időpontok nélkül – ennek tudatában az már biztos, hogy július 31-én, azaz vasárnap a Ceglédi VSE-t fogadja majd a „kis” KTE.

– Jól haladunk, próbáljuk összerakni a csapatjátékot, az utóbbi két hétben főleg a védekezésre koncentráltunk. A következő kettőben a labdabirtoklásra alapuló játékhelyzeteket fogjuk gyakorolni. Kialakítunk egy játékrendszert, illetve összerakjuk a keretet, de természetesen a felnőtt csapatból visszajátszókat is be kell majd építenünk a bajnokság során. Kedden 17 óra 30 perckor Cegléden, szombaton 10 órás kezdéssel a Kiskunfélegyháza ellen a Műkertvárosi Sportcentrumban lépünk pályára.

Fontos információ hogy a hazai NB III.-as bajnoki meccseket a tervek szerint Műkertvárosi Sportcentrumban rendezik majd 11 órás kezdéssel.