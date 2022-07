A Lajosmizsei VLC számára korán indult a nyári felkészülés, ugyanis a csapat érdekelt lesz a Magyar Kupában is. Az első fordulóban a szintén megye I-es Törökszentmiklóssal küzdhet majd meg az LVLC, a találkozót jelen állás szerint augusztus 6-án, 16 óra 30 perckor rendezi majd a klub.

– Már a felkészülés harmadik hetében járunk, mert mindenképpen célunk az, hogy a Magyar Kupában jól szerepeljünk

– mondta Árva Zsolt, a csapat játékos-edzője.

– A Törökszentmiklóst kaptuk a sorsolás során, szeretnénk ezen a körön még mindenképpen túljutni. Jelen pillanatban még kicsit szűkebb kerettel zajlanak az edzések, mert a nyaralások érezhetőek a létszámon. Jövő héten azonban már teljes kerettel tudunk készülni

– tette hozzá Árva Zsolt.

A Lajosmizse kifejezetten jó éven van túl, hiszen 8. helyen zárt az együttes legutóbb, ami az eddigi legjobb szereplésük a megyei I. osztályban. Szeretné még ezt is túlszárnyalni a gárda a 2022/2023-as bajnokságban.

– Eddigi legjobb szereplésén van túl a klub, akár helyezésben, akár megszerzett pontokban mérjük az előző szezon eredményeit. Előre tudtunk lépni, amit szeretnénk még egy picit megfejelni, ezt egy jobb eredménnyel tudjuk megtenni. Konkrét célt határoztunk meg, ami a 4-6. helyet jelenti. Ezt szeretnénk stabil teljesítménnyel elérni a bajnokság végére – mondta a klub által meghatározott tervekről Árva Zsolt hírportálunknak.

A keretben nagy mozgás nem várható Lajosmizsén. Távozók nem nagyon lesznek jelen állás szerint, míg az érkezők oldalán a sérülésből felépülő Móra Viktor, illetve a magasabb osztályban szerzett komoly rutinnal hazatérő, Gábor Lukács József lehet igazán nagy erősítés.

– Kicsi mozgás fogja jellemezni a klubot, főleg a távozók terén lesz ez minimális. Itt is inkább azért lehet olyan, aki elköszön tőlünk, mert egyéb okok miatt nem tudna velünk tartani már. Ami a másik oldalt illeti, az egyik legnagyobb erősítésnek azt tartjuk, hogy Móra Viktor felépült a sérüléséből, és teljes intenzitással tud készülni a következő időszakra. Főleg fiatal játékosokban gondolkodtunk a kiszemeltek kapcsán, három ilyen futballistával sikerült is megállapodnunk. Név szerint Fekete Dávid érkezik Városföldről, Tamás Benjámin Kalocsáról, valamint Gábor Lukács József az NB III-as ESMTK-tól.

Nem lesz könnyű felkészülni kétszer is a rajtra a lajosmizsei gárdának, hiszen előbb augusztus elején jön a kupameccs, majd hó végén rajtol el a bajnokság.

– Most úgy készülünk, hogy a kupameccsre gondolunk csak egyelőre. Addig tervezünk három felkészülési meccset is, hogy játékban legyünk. A kupa és a bajnokság között már nem lesz edzőmeccsünk, ott arra fogunk törekedni, hogy akinek lemaradása lesz esetleg, azokat a rajtra fel tudjuk hozni a megfelelő edzettségi szintre, hogy bárkit nyugodt szívvel be tudjunk tenni a csapatba – zárta gondolatait Árva Zsolt játékos-edző.