Nehezen indult a felnőtt csapat élete a KLC-nél, hiszen három évvel ezelőtt még alig volt játékosa az egyesületnek, így főleg a fiatalok szerepeltek a megyei bajnokságban. Azóta egyre inkább növekszik a létszám, szájról szájra terjedt a csapat jó híre.

– Nagyon nehezen indult a női felnőtt csapat története, hiszen amikor három évvel ezelőtt meghirdettük, hogy indítani szeretnénk, akkor összesen ketten jelentkeztek – tekintett vissza Parti Gyula, aki a felnőtt csapat trénere volt az előző szezonban. – A megyei bajnokságnak úgy mentünk neki, hogy gyakorlatilag utánpótlás játékosokkal töltöttük fel a csapatot, akik emellett a saját korosztályukban is pályára léptek. Folyamatosan elkezdtek viszont jönni a régi csapattársak, barátnők, akik fociztak már, de valamiért abbahagyták, vagy egyszerűen csak a szülés után tértek vissza a sportághoz. Elértük azt mára, hogy 12 felnőtt futballistánk van.

Tavaly nyáron gondoltak először arra, hogy már eredményben is gondolkodjanak a játék öröme mellett, noha pont a kapus poszton máris kényszermegoldást kellett eszközölniük.

– Ahogy összeállt már ez a mag, akkor döntöttük el, hogy most már jó lenne valami szép eredményt is elérni. Láttam azt, hogy ehhez adott a játékosanyag, igaz, pont az nem klappolt, amit ilyenkor először mondani szoktak, hogy legyen egy jó kapus. Különböző okok miatt – sérülés, szülés – kapus nélkül maradtunk, így egy mezőnyjátékost állítottunk kényszerből a kapuba. A taktikánk nyilván az volt innentől, hogy lehetőség szerint ne lőjön kapura az ellenfél, védekezzünk zártan. Egyetlen kisiklásunk volt igazából otthon a Kiskőrös ellen, amikor rúgtunk egy öngólt, de az ellenfél kapujába sehogyan sem sikerült betalálnunk, de ez az ezüst így is nagyon boldoggá tette a lányokat – tekintett vissza a bajnokságra Parti Gyula.

A siker hatására egyre inkább „sikk” a felnőtt csapatban játszani, az utánpótlás csapatok fiataljai is szívesen mennek a megyei bajnokikra. Parti Gyula elmondta, a 15-16 éves korosztály ráadásul igen tehetséges is, gólokkal és jó játékkal, aktívan tettek hozzá az ezüstéremhez.

– A siker mindig vonzó, ilyenkor többen jönnek. Elkezdtek szállingózni a játékosok, az utánpótlás csapatokból is egyre többen jelentkeztek, hogy szeretnének játszani a felnőtt csapatban, ha van rá lehetőség. Ilyenkor az én dolgom is könnyebb, pláne annak tükrében, hogy már az U16-ban is olyan kislányok nőnek fel, akik nagyon ügyesek, bátran betehetem őket. Gál Vivien például 15 évesen 10 gólig jutott nálunk, és nem ő az egyetlen, aki sokat tudott hozzátenni az ezüstéremhez – mondta Parti Gyula.

A KLC-nél természetesen tudják, hogy a felnőtt csapat alapját csak a bővülő létszámú utánpótlás jelentheti, ezen a területen sem áll rosszul az egyesület.

– Az utánpótlásunk is egyre jobb létszámmal működik. Korábban előfordult, hogy akár két-három csapatban is játszott egy-egy játékos, de most már minden korosztályban megvagyunk a felnőtt alatt is. Az MLSZ nagyon támogatja jelenleg a női focit, ennek szellemében ránk is várhat olyan feladat Körzetközpontként, hogy az óvodákban is ott legyünk, behozzuk a lányokat már ebben a korban a fociba. Most elértük ezt a második helyet, idén pedig az lenne a cél, hogy akár elsők is legyünk. Ezt már nem velem érheti el a csapat, mert én is más feladatot kapok klubon belül, de ugyanúgy szurkolok majd a lányoknak természetesen, hogy meglegyen az aranyérem is. Amiben kell, ezután is segítek majd nekik

– mondta Parti Gyula.

Parti Gyula hozzátette, hogy bajnokságról még konkrét információkkal nem rendelkeznek, de a szóbeszédek alapján van arra sansz, hogy akár több csapat is indulhat az előző szezonhoz képest a megyei bajnokságban.