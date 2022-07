– Ebben a gazdasági helyzetben kifejezetten nehéz megnyerni a támogatókat, hogy a csapat mellé álljanak. Fontos lenne, hogy akár az önkormányzat, akár a környékbeli nagyobb cégek esetleg meglássák a fantáziát bennünk, egy kicsivel jobb marketinggel ezért nekünk is tennünk kell, hogy a „profi” világ felé tudjunk menni.

Konkrétumokról nem tudok még beszámolni játékosmozgás kapcsán, de nevek nélkül annyit elárulhatok, hogy változások lesznek, komoly érvágás is akár a távozók oldalán.

A nyár egyik feladata lesz, hogy fiatalokat is be kell majd építenünk a formálódó keretbe, illetve lajosmizsei kötődésű, visszatérő játékosokkal is számolhatunk. Nem igazán állt még össze a keret, de arra a színvonalra törekszünk, amit az előző szezonban is hoztunk. A célunk tehát nem változott, szeretnénk megvédeni a bajnoki címünket, az első helyen akarunk zárni – mondta Avar György.

– Szeptember 11-én rajtol el a bajnokság, így július végén vagy augusztus elején fogunk kezdeni, ezt még nem döntöttem el. A strandkézilabdán is részt veszünk, ami egy jó alkalom már a csapatépítésre, illetve fizikálisan is jó alapot ad a munkához. Összesen hat hétben gondolkodunk, az edzőmeccseket most kötjük le. Dolgozunk azon, hogy a rajtra rendben legyünk – tette még hozzá Avar György.