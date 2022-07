– Két célunk volt ezen a mérkőzésen, az első az, hogy mindenki 45 perces terhelést, kapjon, a másik pedig, hogy ne legyen sérülés – értékelt a mérkőzést követően Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az első megvalósult, sajnos a második egy kisebb rándulás miatt nem száz százalékig. Ennek nem örülök, de nyolc edzésen és egy meccsen vagyunk már túl a héten. A Békéscsabának köszönjük, hogy elvállalták ezt a mérkőzést, hiszen tulajdonképpen az utolsó pillanatokban ugrottak be.

A játékunk ehhez az időszakhoz képest megfelelő volt egy jó NB II.-es csapat ellen. Az első félidőben sok fiatal volt a pályán, nekik türelemre és sok foglalkozásra van szükségük.

A második játékrészben már összeszokottabb csapattal álltunk fel, ami érezhető is volt a játékunk dinamikáján. Kell még dolgozni azon, hogy összeszokjanak a régi és az új csapat tagjai, de éppen ezen dolgozunk most, illetve fogunk az edzőtáborban is. Van még négy hetünk a bajnoki rajtig, bízom benne, hogy akkorra készen is állunk.